LG유플러스 "2년 후 아이폰 기기변경 때 70% 돌려드려요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

70% 보상패스 프로그램 출시…12월 말까지

구입 2년 후 반납 조건으로 포인트 제공

10만원대 요금제 가입시 에어팟4 무료 행사도

LG유플러스는 12일 신형 아이폰 사전예약 개시를 맞아 2년 후 단말기 출고가의 최대 70%를 돌려주는 프로그램을 내놨다.

아이폰17 기본형 모델

AD

LG유플러스는 이날 아이폰 17, 아이폰 에어 구매 고객을 대상으로 단말기 교체 부담을 낮춰주는 '70% 보상패스'를 제공한다고 밝혔다.

70% 보상패스는 가입 2년 후 아이폰으로 기기 교체 시 기존 아이폰을 반납하면 구매 시 단말 출고가의 최대 70%를 포인트로 보상해주는 서비스다. 70% 보상패스의 월 이용료는 1만9250원(VAT 포함)이다.

2년 후에 받은 포인트는 고객센터를 통해 신규 단말기 할부금이나 통신요금 납부에 사용할 수 있다. 70% 보상패스 프로모션은 12월 31일까지 진행되며, 고객은 분실·도난을 제외한 파손 단말기도 반납할 수 있다.

아이폰 17 시리즈와 함께 사용할 수 있는 디바이스 할인 혜택도 제공된다. LG유플러스에서 아이폰 17을 개통한 고객은 애플의 최신 무선 이어폰 '에어팟 4' 24개월 할부금 전액 할인 혜택을 받을 수 있다.

단, 월 10만5000원 이상 요금제 가입 후 애플 디바이스팩 혜택 선택 시 제공된다. 재고 소진 시 할인 혜택은 조기에 종료될 수 있으며, 에어팟 4에 대한 연 5.9% 할부 수수료는 별도로 청구된다.

공식 온라인몰인 '유플러스닷컴'에서 아이폰 17 사전 예약에 참여한 고객을 위한 프로모션도 진행된다.

유플러스닷컴에서 오는 19일 오전 8시까지 아이폰 사전 예약을 진행한 고객에게는 아이폰 17 구매시 사용할 수 있는 휴대폰 할인 쿠폰(최대 15만원)이 제공된다.

고객은 사전예약 후 현대카드로 결제하면 최대 18개월 무이자 할부 혜택을 받을 수 있으며, 보유 중인 M포인트를 최대 5만원까지 휴대폰 구매 금액에서 차감해 사용할 수 있다.

또한 사용하던 휴대폰을 반납하고 아이폰 17을 구매하는 경우 기존 보상가에 더해 신세계상품권 15만원권을 받을 수 있고, 8만5000원 이상 요금제에 가입하는 선착순 3000명은 신세계상품권 5만원권을 추가로 받을 수 있다.

한편 아이폰 17 시리즈를 개통한 고객은 AI 통화앱 '익시오'도 내려받아 자유롭게 사용할 수 있다. 익시오는 녹음 안내 멘트 없는 통화 녹음과 요약 기능을 제공하며, 온디바이스 AI를 기반으로 통화 중 보이스피싱 위험을 실시간으로 탐지한다.





AD

위조된 AI 음성을 판별하는 '안티딥보이스' 기능도 갖춰 고객이 보다 안전하게 통화할 수 있도록 지원한다





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>