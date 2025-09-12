호주 전력망 재구축에 힘 보태는 현대건설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호주 오스넷과 에너지인프라 MOU

현대건설은 호주 빅토리아주 전력망 사업자인 오스넷과 송·변전 인프라·신재생에너지 관련 업무를 협약하는 내용을 담은 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 밝혔다.

오스넷은 현지 최대 에너지 네트워크 기업으로 전기와 가스, 송전 네트워크 관리로 에너지 서비스 사업을 한다. 현대건설은 지난해 호주 시드니에 지사를 설립하고 남호주 주 정부와 현지 사업을 위한 업무협약을 맺었다. 오세아니아 시장 진출을 위한 토대를 다지기 위해서였다.

호주 정부는 '리와이어링 더 네이션'이라는 이름으로 국가 전력망 재구축 프로젝트를 추진하고 있다. 전력망의 안전성과 보안을 높이기 위한 대규모 인프라 투자사업과 함께 탄소중립을 실현하기 위한 신재생에너지 관련 건설사업을 늘리고 있다. 현대건설은 송·변전 인프라와 에너지 분야 설계·조달·시공(EPC) 역량, 견실한 재무 경쟁력을 보유해 현지 기반시설이나 미래 에너지 분야 등에서 다각도로 협력할 수 있을 것으로 내다봤다.





김경수 현대건설 글로벌사업부장(왼쪽)과 조나단 디실바 호주 오스넷 인프라 개발책임자가 서울 현대건설 본사에서 협약식 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공

현대건설은 1976년 사우디아라비아에서 처음으로 송전선로 공사를 한 이래 50여년간 전 세계에서 송·변전 프로젝트 180건 이상을 했다. 회사 관계자는 "호주의 대형 송·변전 인프라 운영을 주도해온 오스넷의 노하우와 현대건설의 글로벌 경험과 기술력이 시너지를 낸다면 조만간 가시적인 사업 성과를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.





