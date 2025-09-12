美 8월 CPI 예상치 부합…실업수당 청구는 4년 만에 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 소비자물가 2.9%↑

실업수당 청구는 급증

고용 악화로 Fed 금리 인하 전망

도널드 트럼프 행정부의 고율 관세 정책이 인플레이션을 자극할 것이란 우려에도 불구하고 8월 미국 소비자물가 상승률은 시장 예상치를 크게 벗어나지 않은 것으로 나타났다.

EPA연합뉴스

미 노동통계국(BLS)은 11일(현지시간) 8월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.9% 올랐다고 밝혔다. 이는 시장 추정치에 부합하는 수준으로, 7월(2.7%)보다 소폭 높아진 것이다. 전월 대비 상승률은 0.4%로, 7월(0.2%)보다 확대됐으며 시장 전망치(0.3%)를 소폭 웃돌았다. 식품 가격이 한 달 새 0.5% 오르며 물가 상승을 견인했다.

에너지와 식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.1% 상승해 7월과 동일한 수준을 유지했다. 시장에서는 트럼프 행정부의 광범위한 관세 정책이 물가를 자극할 것이란 우려가 제기돼 왔지만, 이날 발표된 8월 CPI가 예상 범위에 머물면서 일단 안도하는 분위기다. 비즈니스인사이더는 "관세의 영향이 점차 물가에 반영되고 있으나 이번 수치는 예상보다 완만해 시장의 불안이 다소 누그러졌다"고 평가했다.

같은 날 발표된 고용 지표는 시장의 우려를 키웠다. 지난주(8월 31일~9월 6일) 신규 실업수당 청구 건수는 전주보다 2만7000건 늘어난 26만3000건으로, 약 4년 만의 최고치를 기록했다.





로이터통신은 물가 상승과 고용시장 약세가 동시에 나타나면서 연방준비제도(Fed)가 이달 금리 인하(rate cut)에 나설 가능성이 한층 커졌다고 분석했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

