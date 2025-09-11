부산 기장군, ‘주민과의 대화·찾아가는 현장민원실’ 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기장군(군수 정종복)은 11일부터 17일까지 군민과 직접 소통하는 '2025년 하반기 주민과의 대화·찾아가는 현장민원실'을 운영한다고 전했다.

이번 현장민원실은 5개 읍·면 행정복지센터를 순회하며 주민들의 목소리를 현장에서 직접 듣고 군정에 반영하기 위해 마련됐다. 자유로운 분위기 속에서 군수와 주민들이 지역 현안을 놓고 즉문즉답 형식으로 의견을 나눈다.

11일 기장읍행정복지센터에서 열린 첫 일정에서는 주민대표들이 참여해 ▲전통문화 시설을 활용한 관광 활성화 ▲생활체육공원 건립 ▲죽도 관광개발 ▲각종 생활 불편 해소 등 다양한 주제를 놓고 진솔한 대화가 이어졌다. 정 군수는 주민들의 건의사항에 성실히 답변하며 해결책 마련을 약속했다.

군은 이번 현장민원실을 통해 군민과의 소통을 강화하고 현장에서 체감할 수 있는 해결책을 지속적으로 모색할 방침이다.

정종복 기장군수는 "군민 한 분 한 분의 목소리가 곧 기장의 미래를 만드는 힘이 된다"며 "앞으로도 주민과 끊임없이 소통하며 모두가 체감할 수 있는 정책을 펼쳐 나가겠다"고 말했다. 이어 "관련 부서는 주민 건의사항을 적극 검토해 신속히 해결할 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.





현장민원실은 ▲12일 정관읍 ▲15일 철마면 ▲16일 일광읍 ▲17일 장안읍에서 순차적으로 진행된다.

기장군이 '찾아가는 현장민원실'을 열고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

