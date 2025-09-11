AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)은 지난 10일 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩을 개최했다.

포천시, 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩 개최. 포천시 제공

이번 행사는 포천시장, 포천시의회, 한국수자원공사 연천포천지사, 포천시파크골프협회 등 파크골프장 조성에 기여한 기관·단체에 감사의 뜻을 전하고, 새롭게 조성된 포천한여울파크골프장을 시민들에게 소개하는 자리로 마련되었다.

포천시 파크골프협회장 및 임원진과 동호회 회원 50여 명은 파크골프에 대한 간단한 교육을 진행하고, 약 2시간 동안 9~18홀 시범 라운딩을 진행했다.

백영현 포천시장은 "포천 한여울 파크골프장의 성공적인 개장을 축하한다"며 "앞으로 72홀을 더 증설해 명실상부 경기북부 파크골프의 명소로 자리매김하겠다"고 말했다.

포천 한여울 파크골프장은 창수면 운산리 140번지에 위치하며, 골프장 36홀과 광장, 주차장(179면) 등 부대시설을 조성했다. 올해 말까지 부대 편익시설 보강공사와 시범운영을 통해 2026년 3월 개장을 목표로 하고 있다.

시는 준공 기념 파크골프대회, 포천시 장애인체육회장배 어울림 파크골프대회, 2025 프로파크 골프선수 선발전 등 주요 대회와 행사를 개최하고, 정식 개장을 위한 시설 관리에 집중하겠다는 계획이다.





한편, 포천시는 소흘 파크골프장 18홀, 이동 장암리 파크골프장 18홀, 내촌 왕숙청 파크골프장 9홀, 자작동 파크골프장 9홀 등 파크골프장 조성 계획을 통해 생활체육에 앞장서겠다는 방침이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

