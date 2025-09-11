SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최초 고성능 낸드 솔루션 제품 양산

기존 UFS 대비 앱 실행 시간 45% 단축

온디바이스 AI 구현, 데이터 처리 최적화

SK하이닉스가 모바일용 낸드 솔루션 제품인 '존드 범용 플래시 메모리(Zoned UFS) 4.1'을 고객사에 공급한다. 구글의 최신 인공지능(AI) 스마트폰에 탑재될 것으로 알려졌다.

SK하이닉스는 세계 최초로 양산한 ZUFS 4.1을 고객사에 공급 개시했다고 11일 밝혔다. ZUFS는 데이터를 용도와 특성에 따라 서로 다른 공간(Zone)에 저장하는 존 스토리지(Zoned Storage) 기술을 고속 플래시 메모리 저장장치인 UFS에 적용한 제품이다. SK하이닉스는 고객과의 긴밀한 협업을 통해 데이터 전송 속도와 전력 효율을 크게 높인 해당 제품을 개발했고 올해 6월 인증 절차까지 성공적으로 마무리했다. 이어 7월부터 본격적인 양산에 착수해 공급을 시작했다.

SK하이닉스가 공급 개시한 ZUFS4.1 모바일 낸드 솔루션 제품. SK하이닉스

SK하이닉스 관계자는 "이번 제품이 글로벌 고객사의 최신 스마트폰에 탑재되는 데 따라 글로벌 시장에서 당사 기술력의 우수성을 다시 한 번 입증할 수 있게 됐다"며 "스마트폰의 강력한 온디바이스 AI 구현 능력을 지원해 사용자에게 혁신적인 경험을 선사하겠다"고 강조했다.

이 제품을 스마트폰에 탑재하면 운영체제(OS) 작동 속도가 향상되고, 데이터 관리 효율성이 개선된다. 장기 사용 시 읽기 성능 저하 현상이 4배 이상 완화되면서 앱 실행 시간을 기존 UFS 대비 45% 단축할 수 있다. 데이터 저장 방식도 UFS는 새로운 데이터를 기존 데이터 위에 덮어서 저장하는 반면, 이 제품은 순차적으로 기록하도록 설계돼 AI 앱 실행 시간을 47% 단축시켰다.

오류 처리 능력도 지난해 5월 개발한 4.0 버전 대비 대폭 강화됐다. 오류를 보다 정밀하게 감지한 뒤 중앙제어장치에 필요한 조치사항을 명확하게 전달한다. 시스템의 신뢰성과 복구 능력이 크게 향상될 것으로 기대된다. SK하이닉스는 이 같은 성능 특성에 따라 신제품이 온디바이스 AI와 대용량 데이터 처리가 핵심이 된 지금의 모바일 환경에 최적화된 솔루션으로 평가받는다고 설명했다.





김주선 SK하이닉스 AI 인프라 사장(최고마케팅책임자·CMO)은 "성공적으로 공급을 시작한 ZUFS 4.1은 안드로이드 운영체제와 저장장치를 최적화하기 위한 협업을 통해 개발·양산한 최초 사례로 활용 범위가 확대될 것"이라며 "앞으로도 고객이 요구하는 낸드 솔루션을 적시에 공급하는 한편, 글로벌 파트너십을 지속 강화해 AI 메모리 분야에서 차별화된 경쟁력을 구축해 나가겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

