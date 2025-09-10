한국콜마, '아마존 뷰티 인 서울' 단독 제조 후원사 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'아마존 뷰티 인 서울 2025' 19일 개최

한국콜마,단독 제조 후원사로 참여

한국콜마는 19일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열리는 '아마존 뷰티 인 서울'에 단독 제조 후원사로 참여한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 화장품 제조사, 브랜드, 유통사, 인플루언서, 투자사 등 업계 관계자들이 한자리에 모여 글로벌 시장 진출 전략을 공유하고 실질적인 협업 기회를 모색하기 위한 자리다.

한국콜마는 오는 19일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열리는 ‘아마존 뷰티 인 서울 2025(Amazon Beauty in Seoul 2025)’에 단독 제조 후원사로 참여한다. 콜마홀딩스 제공

한국콜마는 이번 행사의 공식 후원사로 K뷰티 고객사들과 동반성장 전략을 모색한다. 현재 고객사를 포함해 예비 고객사를 위한 신규 사업 및 해외 진출 상담 부스를 운영하고, AI를 활용한 피부 진단 기술을 선보인다. 특히 윤상현 콜마그룹 부회장은 행사 첫 번째 세션인 '글로벌 비전'에서 '화장품 제조기업 관점에서 본 K뷰티 성공'이라는 주제로 강연에 나선다.

아마존에서는 멜리스 델 레이(Melis Del Rey) 뷰티&헬스 카테고리 총괄 부사장과 앨리 오오스타(Allie Ooasta) 마케팅 총괄 부사장이 연단에 올라, 아마존이 K뷰티가 진출하기 위한 최적의 무대인 이유와 미국 시장 공략을 위한 브랜드 빌딩 전략을 설명한다. 글로벌 인플루언서들도 함께 자리해 소비자 시각에서 K뷰티의 매력을 소개할 예정이다.





한국콜마 관계자는 "이번 행사는 K뷰티 산업의 글로벌 확장을 위한 전략과 기회를 직접 확인할 수 있는 자리"라며 "국내 뷰티 브랜드들이 세계 시장에서 성공할 수 있도록 적극 지원하고, K뷰티와 함께 성장하는 든든한 파트너로서 역할을 다할 것"이라고 말했다.





