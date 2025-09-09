장동혁, 정청래 대표연설에 "너무 실망…야당에 대한 선전포고"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대한민국 대통령 도대체 누구인가"

"기세는 여의도 대통령, 내용은 독백"

"정치 걷어찰 생각 없어" 협치 의지

장동혁 국민의힘 대표는 9일 정청래 더불어민주당 대표의 국회 교섭단체 대표연설에 대해 "여당 대표의 품격을 기대했는데 너무나 실망스러웠다"며 "기세는 여의도 대통령을 보는 것 같았지만 내용은 거울을 보면서 하는 자기 독백 같았다"고 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 정청래 대표의 본회의 교섭단체대표 연설에 대해 비판하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 오전 국회에서 정 대표의 교섭단체 대표연설이 끝난 뒤 기자들과 만나 "국민의 삶은 팍팍한데 민생 이야기보다 이념에 대한 이야기로 연설이 가득 채워져 있었다"며 "조지아주에서 구금된 한국 근로자들에 대한 유감이나 사과 표명도 없이 그저 '명비어천가'를 부르고 자화자찬하기 바빴다"고 말했다.

장 대표는 "이재명 대통령은 어제 정 대표에게 여당이 더 많은 것을 가졌으니 양보하라고 주문했다"며 "그런데 (정 대표는) 양보는커녕 연설 내내 여전히 국민의힘을 없애겠다는 이야기만 반복했다. 지금 국민주권 시대가 맞는지 아니면 민주당 일당 독재 시대인지 국민이 판단할 것"이라고 강조했다.

이어 "민주당은 문재인 정부 때처럼 이번에도 적폐청산이란 이름 아래 상대 진영 말살에 몰두하고 있다"며 "법치주의, 자유민주주의, 대한민국 헌법 그 어떤 것도 중요하지 않은 것처럼 달려들고 있다"고 지적했다.

그러면서 "(정 대표는) 내란특별재판부를 오늘도 또 만들어야 한다고 강조했다. 그리고 3개 특검 연장 법안도 통과시켜야 한다고 했다"며 "내란특별재판부는 사법부를 근본적으로 흔드는 반헌법적인 발상이다. 이를 밀어붙인다면 저는, 법원은 비상한 결단을 할 것"이라고 말했다.

또 장 대표는 "(민주당은) 퍼주기 망령에서 벗어나지 못하고 있다. 기본사회는 민생회복이 아니라 국민 지갑을 담보로 한 무모한 실험"이라며 "공공임대주택을 무한정 늘려서 청년, 서민의 내 집 마련 의지를 꺾는 정책이다. 오늘 정 대표가 말한 것을 다 모아보면 결국 미래세대를 담보로 지금 퍼주고 표를 얻자는 것"이라고 비판했다.

장 대표는 이 대통령과 민주당의 엇박자도 지적했다.

그는 오는 25일 본회의에서 검찰개혁을 포함한 정부 조직개편 개정안이 통과될 경우 대응 방안에 대해 "정 대표 입장이 도대체 무엇인지 모르겠다"며 "이 대통령이 속도 조절하라고 주문했고 그래서 이번엔 직접적으로 검찰청법을 개정하는 게 아니라 정부조직법에만 선언적 규정을 두는 것으로 바뀌었는데 그런데도 정 대표는 오늘 추석 선물로 검찰청이 폐지됐다는 소식을 들려주겠다고 했다"고 전했다.

장 대표는 "지금 대한민국 대통령이 도대체 누구인가"라며 "이 대통령도 법무부 장관을 보내서 야당 의견을 충분히 듣겠다고 말했는데 저는 법무부 장관이 언제 올지 아직 아무런 통보를 받은 바 없다"고 강조했다.

다만 장 대표는 이날 정 대표의 교섭단체 연설에 따른 협치 기조 변화 가능성을 두고는 "저는 정치를 걷어찰 생각이 없다"며 "민생과 국민을 위해서라면 누구든지, 언제든지 손잡을 준비가 돼 있다"고 말했다.





장 대표는 "이 대통령은 분명 정 대표에게 여당이 가진 것이 많으니 양보하라고 주문했고 지금 정치 구도에서 거대 여당이 먼저 양보하고 손 내밀 때 협치가 가능하다고 생각한다"며 "그러나 오늘 정 대표 연설은 양보가 아니라 국민의힘, 제1야당에 대한 선전포고"라고 했다.





