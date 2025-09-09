삼성바이오, 美 관세 압박에도 또 초대형 계약…1.8조 CMO 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창사 이래 두번째 큰 규모

올해 2조 계약 이어 초대형 수주

삼성바이오로직스가 미국발(發) 관세 리스크에도 불구하고 또다시 초대형 계약을 체결하며 경쟁력을 과시했다.

삼성바이오로직스 4공장. 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 9일 공시를 통해 미국 소재 제약사와 12억9464만달러(약 1조7950억원) 규모의 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 창립 이래 두 번째로 큰 규모다. 지난 1월 유럽 제약사와 맺은 약 2조원 규모 계약에 이은 초대형 수주 계약이다. 계약 기간은 4년 뒤인 2029년 12월 31일까지다. 고객사 및 제품명은 비밀유지 조항에 따라 공개되지 않았다.

이번 수주로 삼성바이오로직스는 올해 누적 수주 금액만 5조2435억원을 기록했다. 올 들어 8개월 만에 전년도 수주 금액(5조4035억원)에 육박하는 성과를 기록한 것이다. 창립 이래 누적 수주 총액도 200억달러(약 27조7300억원)를 넘어섰다.

삼성바이오로직스는 글로벌 경기 둔화, 관세 영향 등 바이오 업계 전반의 경영 불확실성이 날로 커지는 상황에서도 연이은 대형 계약을 따냈다.

미국 도널드 트럼프 행정부는 해외에서 수입되는 의약품에 대해 품목별 관세 부과를 예고한 상황이다. 통상 리스크가 커진 상황에서도 미국 현지 제약사가 삼성바이오로직스를 택한 배경에는 글로벌 최고 수준의 생산능력과 품질, 다수의 트랙레코드(생산실적)를 기반으로 한 핵심 경쟁력이 자리하고 있다는 평가다.

삼성바이오로직스 송도캠퍼스 전경. 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 증가하는 바이오의약품 수요에 선제적으로 대비하기 위해 생산능력를 확대하고 있다. 1~4공장의 최적 사례를 집약한 5공장은 18만ℓ 규모 생산공장으로 올해 4월 본격 가동에 들어갔다. 이를 통해 삼성바이오로직스는 총 78만4000ℓ의 세계 최대 생산능력을 확보하게 됐다.

품질 경쟁력 측면에서도 미국·유럽·일본 등 주요 글로벌 규제기관으로부터 올해 9월 기준 총 382건의 제조 승인을 획득했다. 승인 건수는 생산능력 확대에 따라 지속 증가하고 있으며, 규제기관 실사 통과율도 업계 최고 수준을 유지 중이다.

삼성바이오로직스는 기존 '톱 20' 고객사에서 '톱 40'까지 주요 고객군을 넓혀 글로벌 시장 공략을 가속할 계획이다. 지난 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스, 3월 디캣 위크, 6월 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 등에서 다양한 고객사들을 만났다.





또한 지난 7월 열린 '인터펙스 위크 도쿄 2025'에도 참가해 수주 경쟁력을 알렸다. 삼성바이오로직스는 이어 오는 10월 개최되는 바이오재팬 2025와 CPHI 월드와이드 등에서도 글로벌 고객 및 잠재 고객과의 접점을 확대해 나갈 예정이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

