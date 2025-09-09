[오늘의신상]1리터 대용량 아메리카노…이디야커피, 'RTD 공략'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

WCIGS 세계 챔피언 바리스타와 공동 개발

이디야커피가 '이디야커피랩 아이스 아메리카노 페트 1L'를 출시하며 프리미엄 RTD(Ready To Drink·즉석음용음료) 커피 시장 공략에 나선다고 9일 밝혔다.

이디야커피는 세계적인 커피 대회 WCIGS(World Coffee In Good Spirits) 챔피언 바리스타와 함께 개발한 황금 비율 레시피를 적용해 깊고 균형 잡힌 풍미를 구현했다. 제품에 사용한 원두는 이디야커피의 자체 커피 연구소인 '이디야커피랩'에서 엄선한 프리미엄 생두다. 생두 선별부터 로스팅까지 전 과정은 100% 자체 기술력으로 완성됐으며, 자사 생산 시설인 드림팩토리에서 로스팅해 원두 고유의 풍미를 극대화했다.

추출 방식은 드립과 에스프레소를 결합한 듀얼 추출 공법을 적용해 진하면서도 부드러운 밸런스를 구현했다. 특히, 탄자니아·브라질 드립 추출액 50%와 콜롬비아 에스프레소 추출액을 조화롭게 배합해 깊고 풍부한 맛을 완성했다. 신제품은 쿠팡, 비마트 등 주요 온라인 채널에서 구매할 수 있다.





이디야커피 관계자는 "이디야커피랩에서만 즐길 수 있던 프리미엄 커피를 일상 속에서 쉽게 접할 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 프리미엄 원두와 자체 기술력을 기반으로 언제 어디서나 풍부한 커피의 즐거움을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

