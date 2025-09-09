[클릭 e종목]"에이디테크놀로지, 확인된 본업 회복…성장 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 에이디테크놀로지에 대해 상반기 실적이 회복된 만큼 앞으로 성장이 기대된다고 9일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

에이디테크놀로지는 2분기 매출액 340억원, 영업적자 10억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 68% 증가했으며 적자는 지속했다. 조수현 한국투자증권 연구원은 "영업적자가 이어진 점은 아쉽지만, 별도 기준 본업이 흑자전환에 성공했고 업황 부진 속에서도 개발 과제를 꾸준히 수주한 점은 긍정적"이라고 말했다.

그러면서 "올해 상반기 신규 수주액은 최근 3개년 연평균의 70%를 이미 달성했으며 9월 기준으로는 130%를 상회했다"며 "상반기 실적이 본업 회복의 신호였다면, 하반기부터는 본격적인 성장 국면에 진입할 것"이라고 강조했다.

한국투자증권은 에이디테크놀로지가 올해 연결 기준 1835억원의 매출액과 39억원의 영업손실을 기록할 것으로 내다봤다. 그는 "3분기 연결 매출액은 573억원으로 국내 DSP 가운데 두드러진 성장세를 보여줄 것"이라며 "내년에는 국내 S사 4nm 인공지능(AI) 칩, Z사 14nm 통신용 칩 양산을 통해 성장이 본격화될 것"이라고 강조했다.

이를 바탕으로 2026년 연결기준 매출액 2893억원, 영업이익 42억원을 달성할 것으로 내다봤다. 전년 대비 매출액은 57.6% 증가하고 영업이익은 흑자전환이다.





그는 "연내 미주 V사 4nm 개발과제 수주여부가 핵심 이벤트"라며 "성공 시 국내 디자인하우스 가운데 두 번째로 큰 개발과제 수주 실적을 기록하게 될 것"이라고 말했다.





