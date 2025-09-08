광주시, 오포1동 추자1교 공공체육시설 조성 '첫 단추'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시 오포1동은 한국도로공사로부터 세종~포천 고속도로 추자1교 하부 공간의 도로점용 허가를 최종 승인받았다고 8일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

AD

이번 승인은 고속도로 개통 이후 오포1동 주민들이 겪어온 생활환경 피해에 대한 실질적인 대응의 첫걸음이자, 공공체육시설 조성을 위한 신호탄이 된다. 오포1동은 올해 말까지 실시설계용역을 완료하고, 2026년부터 착공에 들어갈 계획이다.

이번 사업은 고속도로 개통으로 인해 오포1동에 설치된 IC와 교량으로 인해 발생한 소음, 분진, 지역 단절 등의 문제를 겪고 있는 주민들의 불편을 해소하고, 생활환경 개선과 체육 인프라 확충을 목적으로 추진된다.

그동안 사업추진을 위해 오포1동은 시 관계부서와 연계해 한국도로공사 등 관련기관과 협의를 진행하는 한편, 주민 1,178명의 서명을 받아 한국도로공사에 제출하고, 지난 6월 말에는 시의원과 사회단체장, 주민대표단이 직접 한국도로공사 본사를 방문해 체육시설 필요성을 설명한 바 있다.

또한, 해당 사업 추진 과정에는 지역구 국회의원인 안태준 의원의 지속적인 지원도 뒷받침되었다. 안 의원은 국토교통부와 한국도로공사에 관련 사안을 지속적으로 전달하고 협의하여 신속한 행정처리에 기여하였다.

방세환 광주시장은 "이번 허가 승인은 주민의 참여와 연대, 그리고 지자체와 정치권의 노력이 결실을 맺은 좋은 사례"라고 강조하며, "도로점용 허가 승인이라는 첫 단추를 끼운 만큼, 앞으로 남은 절차도 차질 없이 추진하여 주민들이 실제로 이용할 수 있는 생활밀착형 체육공간으로 조성하겠다"고 밝혔다.





AD

이번 체육시설 조성 사업이 완료되면 지역 내 체육 인프라 확충과 주민 건강 증진은 물론, 고속도로 하부 유휴공간의 효율적인 활용과 지역 공동체 활성화에도 긍정적인 파급 효과가 기대된다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>