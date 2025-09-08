포천시, '한탄강 투어패스·셔틀버스' 9월 운영 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 9월부터 한탄강 유네스코 세계지질공원 방문객의 편의 증진과 지역 관광 활성화를 위한 '한탄강 투어패스 및 셔틀버스' 사업을 순차적으로 운영한다.

포천시, ‘한탄강 투어패스 포스터. 포천시 제공

AD

한탄강 투어패스는 관광객이 합리적인 가격으로 주요 관광지를 즐길 수 있도록 마련된 프로그램이다. 하루 동안 자유롭게 관광지를 이용할 수 있는 당일권과 이틀간 관광지 입장과 함께 제휴 숙박업체를 할인된 가격으로 이용할 수 있는 숙박권으로 구성했다.

투어패스는 11월까지 운영하며, 네이버 스마트스토어에서 구매 가능하다. △한탄강세계지질공원센터(포천) △전곡리유적방문자센터(연천) △고석정안내소(철원)에서 현장 수령하거나 유료 택배로 받아볼 수 있다. 관광지 무료입장은 물론 제휴업체 할인 혜택까지 포함되어 있어 지역 내 다양한 서비스와 편의시설을 합리적인 가격으로 경험할 수 있다.

한탄강 투어셔틀은 전곡역을 기점으로 연천 재인폭포, 포천 비둘기낭폭포, 생태경관단지, 철원 고석정을 연결하는 순환형 노선으로 운영한다. 10월까지 주말과 공휴일에 운행하며, 관광객은 현장에서 티켓을 구매해 지정된 시간에 자유롭게 승하차할 수 있다.

포천시는 투어패스와 셔틀버스 운영을 통해 관광객들이 보다 쉽고 편리하게 세계지질공원의 대표 명소를 둘러볼 수 있도록 지원한다. 또한 지역 상권 및 제휴업체와의 연계를 강화해 관광객 만족도를 높이는 동시에 지역경제 활성화 효과도 거둔다는 방침이다.





AD

포천시 관계자는 "한탄강 투어패스와 셔틀버스 운영을 통해 관광객의 편의성이 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 세계지질공원의 매력을 다양한 방식으로 알리고 지역 관광 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>