골목마다 색다른 매력 양산시, 골목축제 활기 ON!

제3회 온골목페스타·나래길 점등식·오봉만디영화제 잇따라 개최

경남 양산시(시장 나동연)는 오는 13일부터 28일까지 16일간, 평산먹자골목 일원에서 '제3회 온(ON)골목페스타'를 개최한다.

이번 행사는 지난 7월 북부동 원도심을 따뜻하게 채운 온기를 이어간다는 의미에서 '이어지는 온(ON)기'라는 부제를 내걸고, 공연과 체험 등 다양한 이벤트를 통해 소비 촉진과 홍미 유발을 동시에 잡는 알찬 골목축제로 꾸며진다.

행사 기간 참여 점포에서 양산사랑카드로 결제하는 시민에게는 9월 기본 적립률(13%)에서 상향된 15% 적립 혜택이 제공된다. 여기에 참여 점포 자체 5% 할인이 더해져 시민들은 합리적인 소비를 즐기고, 골목상권과 상인들은 매출 증대 효과를 기대할 수 있다.

이와 함께 양산시가 추진하는 '골목상권 활성화 지원사업'을 통해 각 상인회도 각자의 특색을 살리는 사업을 펼친다.

물금읍 나래메트로시티 상가의 나래메트로시티 상가 상인회는 오는 9월 11일 18시 30분부터 '나래길 점등식'을 열어 야간에도 활기를 띠는 골목상권으로의 변화를 알린다. 또 오봉청룡로번영회는 9월 20일 물금읍 오봉청룡로 일원에서 '오봉만디영화제'를 개최해, 골목을 온 가족이 즐기는 야외극장으로 꾸미고 플리마켓 등의 시민 참여형 프로그램도 함께 진행한다.

이번 온골목페스타와 상인회 주도의 다양한 프로그램이 어우러지면서 골목상권이 활력을 되찾고, 축제 분위기로 들썩일 것으로 기대하고 있다.





양산시 관계자는 "온골목페스타와 골목상권 활성화 지원사업은 상인회가 주체가 돼 지속 가능한 상권을 만들어가는 데 의미가 있다"며 "상인회의 노력이 지역경제를 살리고 골목이 다시 사람들로 북적이는 공간이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

양산시청.

