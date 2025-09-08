[폴폴뉴스]李대통령 지지율 3주 연속 상승…지난주보다 2.4%p 올라 56.0%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정당 지지율은 민주당 44.6% 국민의힘 36.2%

이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 3주 연속 상승했다는 여론조사가 나왔다.

8일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 1~5일, 전국 18세 이상 유권자 2519명 대상으로, 무선전화 자동응답방식으로 진행, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 응답률 4.1%)에 따르면 이 대통령의 지지율은 지난주보다 2.4%포인트 오른 56.0%로 조사됐다. 국정수행을 부정적으로 평가한 비율은 39.2%로 전주 대비 3.1%포인트 하락했다.

리얼미터는 "강릉 가뭄 재난사태 선포와 임금 체불 중대 범죄 규정, 지역 바가지 개선 대책 지시 등 서민 경제와 직결된 민생 정책이 긍정적으로 작용한 결과로 보인다"고 분석했다.

정당지지도 조사(에너지경제신문 의뢰로 4~5일, 전국 18세 이상 유권자 1005명 대상으로, 무선전화 자동응답방식으로 진행, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 4.2%)에서는 더불어민주당 지지도는 지난주보다 2.1%포인트 하락한 44.6%, 국민의힘은 0.1%포인트 상승한 36.2%를 각각 기록했다.

양당 간 지지율 격차는 지난주 10.6%포인트에서 이번 주 8.4%포인트로 좁혀졌다.





여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

