양천구, 65세 이상 고령자 반려동물 의료비 지원

지정동물병원 10곳서 마리당 최대 40만원까지

서울 양천구(구청장 이기재)는 경제적 여건으로 반려동물 진료에 어려움을 겪는 고령층을 위해 추진 중인 '양천형 우리동네 동물병원' 사업이 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 7일 밝혔다.

반려동물 가족과 소통하는 이기재 양천구청장. 양천구 제공.

'양천형 우리동네 동물병원'은 2023년 구가 서울시 자치구 중 처음으로 시행한 특화사업으로, 고령인구가 늘어나면서 반려동물을 벗 삼아 지내는 어르신이 늘어나는 추세를 반영해 병원비 부담 경감과 동물복지 증진에 기여하고자 도입됐다. 시행 3년 차인 올해까지 반려동물 총 200여 마리가 이 사업을 통해 진료비 지원을 받았다.

지원 대상은 양천구에 거주하는 65세 이상 기초연금 수급 어르신이 기르는 반려견과 반려묘다. 취약계층 반려동물 의료지원 사업인 '서울형 우리동네 동물병원'과 별개로 전액 구비로 운영되며, 특히 올해는 지원 범위를 기존 '가구당 1마리'에서 '1인당 1마리'로 확대해 더 많은 반려동물이 혜택을 받을 수 있도록 했다.

지원 항목은 필수진료와 선택진료로 나뉜다. '필수진료'는 기초검진, 예방접종, 심장사상충 예방약 등의 진료비를 20만원까지 지원하고, '선택진료'는 필수진료 시 발견된 질병 치료 또는 중성화 수술에 한해 20만원 이내로 지원한다. 단, 미용과 영양제 주사 등 단순 처방은 제외된다.

지원을 받으려면 기초연금수급자 확인서와 신분증을 지참해 구와 협약을 맺은 '양천형 우리동네 동물병원'을 방문하면 된다. 반려견·반려묘 모두 동물등록이 돼 있어야 하며, 등록된 소유자와 진료비 신청자가 일치해야 한다. 지정 병원은 목동·신월동·신정동 소재 총 10곳으로, 자세한 사항은 양천구청 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

구는 이 외에도 취약계층 반려동물 돌봄 서비스 '우리동네 펫위탁소', 유기동물 입양 활성화를 위한 '입양비 지원', 구민과 동물 건강을 보호하는 '광견병 예방접종', 성숙한 반려동물 문화 조성을 위한 '반려동물 문화교실' 등 다양한 동물복지 지원사업을 추진하고 있다.





이기재 양천구청장은 "양천형 우리동네 동물병원은 어르신들의 경제적 부담을 줄이고 반려동물과 건강하게 동행할 수 있도록 돕는 따뜻한 복지정책"이라며 "앞으로도 사람과 동물이 함께 살기 좋은 도시 양천구가 될 수 있도록 관련 지원 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

