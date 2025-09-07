中단체관광객 무비자 입국 허용…외래관광객 2000만명 돌파 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 29일부터 3인 이상 중국 단체관광객의 무비자 국내 여행이 허용됨에 따라 중국 관광객 증가에 따른 올해 사상 첫 외래관광객 2000만명 돌파에 대한 기대감이 커질 것으로 예상된다.

정부는 7일 중국 단체관광객 무사증 제도의 구체적인 시행계획을 발표했다.

3명 이상 단체관광객, 최장 15일간 국내 전역 여행 가능

정부 발표에 따르면 올해 9월29일부터 내년 6월30일까지 중국 단체관광객 한시 무사증 제도가 시행된다. 전담여행사가 모객한 3인 이상의 중국 단체관광객은 무비자로 국내 전역을 최장 15일간 여행할 수 있다. 국내 전담여행사는 문화체육관광부가, 국외 전담여행사(사증신청 대행 여행사)는 주중 대한민국 공관이 지정한다.

'제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법' 적용 대상인 제주특별자치도는기존과 동일하게 무사증으로 30일간 중국인 개별관광과 단체관광이 모두 허용된다.

무비자 입국이 허용됨에 따라 중국 단체관광객들은 비자 발급에 따른 시간과 비용을 줄일 수 있다. 통상 비자 발급에는 1~2주 가량이 소요되며 발급 과정에서 적지 않은 수수료도 발생한다. 따라서 관광업계에서는 무비자 입국 허용이 중국 단체관광객 유치에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

사상 첫 외래관광객 2000만명 기대

올해 외래관광객 2000만명 시대 개막에 대한 기대감도 높아질 전망이다. 한국관광공사에 따르면 올해 누적 외래관광객 수는 7월까지 1055만9166명을 기록했다. 역대 가장 많은 규모다. 지난해 같은 기간 910만9906명보다 15.9%, 많고, 연간 외래관광객 수가 최대를 기록했던 2019년의 7월까지 누적 외래관광객 988만7281명보다도 6.8% 많다.

통상 여행업계 최대 성수기가 9~10월이고 하반기 외국인 관광객이 더 늘어난다는 경향을 보인다는 점을 감안하면 올해 외래관광객 수는 2019년(1750만2756명)은 물론 올해 정부 목표인 1850만명을 넘어 사상 최초로 2000만명을 돌파할 수 있다는 기대감도 나온다. 정부도 중국인 관광 수요 확대 효과를 극대화하기 위해 중국 국경절 연휴(10월 1~7일)를 앞두고 무비자 입국을 허용했다.

정부는 중국 단체관광객 한시 무사증 제도 시행 시 음식업, 숙박업, 면세점 등 관광 산업 전반에 긍정적인 파급 효과가 기대되며, 수도권뿐만 아니라 지방 주요 관광지로의 유입 확대를 통해 지역경제 전반에 활력을 불어넣을 것으로 전망된다고 밝혔다. 또 한중 간 인적교류 확대에 따른 양국 국민 간 이해 및 우호 증진에도 크게 기여할 것으로 기대된다고 덧붙였다.

고의·공모에 의한 무단이탈 발생시 전담여행사 자격 취소

다만 중국인 관광객의 입국이 쉬워지면서 관광여행 중 무단 이탈에 따른 불법 체류가 증가할 수 있는 우려도 제기된다. 저가 패키지 여행이 늘고 국내 관광업체 간 경쟁이 심화될 수 있다는 점도 부작용으로 지적된다.

정부는 국내외 전담여행사가 모객한 단체관광객의 무단이탈이 발생할 경우 행정제재 요건을 강화해 불법체류 등의 부작용을 최소화할 방침이다.

우선 국내 전담여행사가 모객한 중국 단체관광객에서 고의나 공모에 의한 이탈 사고가 발생할 경우 즉시 해당 전담여행사의 자격을 취소키로 했다. 분기별 평균 이탈률과 관련한 지정 취소 처분 기준도 기존 5% 이상에서 2% 이상으로 강화키로 했다. 또 무단이탈로 인한 행정제재 이력이 있는 경우 평가 점수를 감점하고, 무단이탈로 인한 지정취소 시 향후 2년간 신규 지정을 불허키로 했다. 정부는 저가 관광 및 쇼핑 강요 금지, 단체 관광객 인솔 시 유의 사항, 이탈 발생 방지 노력 등 모니터링과 교육도 강화하겠다고 밝혔다.





국외 전담여행사의 경우 신청일 기준 최근 2년 이내 대행정지(6개월) 이상의 행정제재 이력이 있는 여행사는 전담여행사 지정 대상에서 제외키로 했다. 또 분기별 평균 이탈률 2% 이상시 지정을 취소하고, 재외공관에서의 일반 사증이나 단체전자사증 등 신청 대행 업무도 동일하게 처분키로 했다.





