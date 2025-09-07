강원도공무원교육원, '지자체 인적자원개발 콘테스트' 대통령상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 공무원 대상 교육 혁신으로 우수 교육훈련기관 입증

강원특별자치도공무원교육원(이하 '교육원')은 지난 4일 행정안전부 지방자치인재개발원이 주최한 '제43회 지방자치단체 인적자원개발(HRD) 콘테스트'에서 대통령상을 수상했다고 7일 밝혔다.

강원특별자치도공무원교육원이 지난 4일 행정안전부 지방자치인재개발원이 주최한 '제43회 지방자치단체 인적자원개발(HRD) 콘테스트'에서 대통령상을 수상하고 있다. 강원특별자치도 제공

AD

지방자치단체 인적자원개발(HRD) 콘테스트는 전국 시도 공무원 교육훈련기관이 자체 개발한 우수 교육과정을 공유하고 교육 역량을 강화하기 위해 매년 열리는 경진대회다. 교육원은 지난해 행정안전부 장관상에 이어 올해 대통령상까지 수상하며, 명실상부 전국 최고 수준의 교육훈련기관임을 입증했다.

이번에 발표한 교육과정 사례는 '공직의 첫 1년, 강원답게 시작하다'로, 신규 공무원이 공직사회에 신속히 적응하고 현장에서 안정적으로 안착할 수 있도록 설계한 강원형 신규 공무원 통합교육과정이다.

특히 기존의 '발령 먼저, 교육은 나중'이라는 관행을 바꿔, 임용(발령) 직전 1주 기초교육과 임용(발령) 후 3주 심화교육으로 교육 체계를 개편한 것이 핵심이다. 여기에 선배 공무원의 경험담을 전하는 '공직생활 T.M.I. Talk' 교과를 새롭게 도입해 신규자의 현실적인 적응을 지원한 점이 높은 평가를 받았다. 이 사례는 타 시도 교육훈련기관에도 확산 가능성이 큰 우수 모델로 인정받았다.





AD

이경희 원장은 "이번 대통령상 수상은 강원특별자치도가 선도적으로 추진해 온 신규 공직자 교육 혁신의 성과"라며 "앞으로도 행정 현장과 조직이 필요로 하는 교육과정을 지속적으로 개발해 도내 공무원의 성장을 뒷받침하고, 도민에게 신뢰받는 교육기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>