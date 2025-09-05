불교문화대전, 9~10일 동국대서 개최...'강연·명상·음악' 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 불교문화대전

한국사 강사 최태성 강연

명상음악회 진행

대한불교조계종 총무원 문화부는 오는 9~10일 동국대학교에서 2025 불교문화대전 '天上天下 You Are the Only One'을 개최한다고 5일 밝혔다.

AD

2025 불교문화대전은 동국대학교 취업박람회 '더 나은 동국, 더 나은 미래'와 연계해 진행한다. 불교문화와 선명상을 통한 '마음의 쉼'을 제공하는 프로그램으로 ▲불교 인문학 강연(최태성 강사) ▲선명상 강연(주석스님) ▲불교문화 체험 ▲명상 음악회 등을 마련했다.

9일 오전 개막식을 시작으로 첫날 한국사 대표 강사 최태성의 '불교 역사를 통해 보는 삶의 지혜'를 주제로 강연을 개최한다.

10일에는 명경문화재단 이사장 주석스님이 '당신은 소중한 존재 You Are the Only One'을 주제로 선명상 강의를 진행한다.

강연 신청은 온라인 선착순(무료)으로 진행한다.

불교문화 체험 부스도 마련됐다. 동국대학교 팔정도 주변 법학관 일대에서 운영되며, 선명상 체험, 지화 연꽃 만들기, 출가 상담, 사찰음식·템플스테이 홍보 등 체험형 불교문화콘텐츠를 선보인다. 점심시간 팔정도 광장에선 국악·재즈·클래식·명상음악을 선보이는 음악회가 열린다.





AD

행사 관계자는 "청년 세대와의 소통을 강화하고, 불교문화의 현대적 재해석을 통해 대중들과 함께 호흡하는 쉽고 재미있는 불교문화를 만들어가고자 한다"며 "앞으로도 불교문화가 다양한 세대와 소통과 공감을 나눌 다양한 기회들을 지속해서 만들어 나갈 예정"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>