쌀가공업계에 정부양곡 5만t 추가 공급…"수급 상황 지속 점검"

쌀가공식품 원료곡 확보 및 수출 활성화 지원

'쌀 유통업체 할인지원' 쌀 20kg당 5000원으로 상향 추진

정부가 원료 수급에 어려움을 겪고 있는 쌀가공식품업체에게 정부양곡 5만t을 추가 공급하기로 했다.

농림축산식품부는 최근 쌀가공식품업체들의 원료곡 부족으로 인한 쌀가공제품 생산과 수출 차질에 대한 우려 상황을 조속히 해소하기 위해 정부관리양곡 가공용 쌀을 추가 공급한다고 5일 밝혔다.

농식품부 관계자는 "최근 쌀값이 상승하면서 중소기업이 대다수인 쌀가공식품업계는 시중 쌀 구매의 어려움을 호소하고, 특히 수출기업은 수출물량 생산 차질로 해외시장 경쟁력 약화 등 걱정의 목소리가 높았다"며 "농식품부는 이러한 업계의 우려를 조기에 불식시키고 쌀가공식품 수요가 늘어나는 추석 성수기를 앞둔 쌀가공식품업계 경영 안정을 위해 추가 공급을 신속히 결정했다"고 설명했다.

농식품부는 쌀가공식품업계에서 요구하는 5만t 범위내에서 실수요를 반영하여 충분히 공급할 수 있도록 조치할 계획이다. 이를 위해 쌀가공식품업계와 지속적인 소통을 통해 연말까지 필요한 원료곡을 신속히 공급하고, 가공용 쌀 수급 상황을 지속 점검할 계획이다.

이번 조치로 최근 시중 쌀이 부족한 상황에서 쌀가공식품업계의 원료곡 부족 문제를 조속히 해결함으로써 연말까지 안정적인 쌀가공식품 생산을 통해 국내 쌀 소비 확대와 함께 K푸드의 열풍으로 꾸준히 증가하고 있는 쌀가공식품 수출 확대에도 기여할 것으로 농식품부는 기대하고 있다.

이와 함께 농식품부는 최근 쌀 소비자가격이 상승에 따라 장바구니 부담을 완화하기 위해서 지난달 1일부터 대형마트와 협력해 쌀 20㎏당 3000원을 할인하는 행사를 추진하고 있는데, 최근 쌀값 상승을 감안해 오는 11일부터는 5000원으로 상향할 계획이다.

또 향후 정부양곡 3만t 대여에 따른 효과 및 산지 쌀 시장 동향을 지속 모니터링하면서 필요시 추가 대책을 강구할 계획이다.





변상문 농식품부 식량정책관은 "이번 추가 공급은 쌀가공식품업체의 원활한 생산 활동에 기여할 뿐만 아니라, 쌀 수급에도 긍정적 효과를 미칠 것으로 기대한다"며 "정부는 수출 활성화, 물가안정 등을 위해 가공용 쌀을 안정적으로 공급하는 한편, 쌀가공업계와 협력하여 쌀 가공산업 규모 확대에 따른 민간 신곡 사용을 촉진하는 방안도 마련할 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

