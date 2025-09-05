강원 고성군, 농어촌도로 201호 '휴양림 진입도로' 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 고성군(군수 함명준)은 간성읍 장신리 일원에 조성 중인 국립자연휴양림의 진입도로인 '농어촌도로 201호선' 개설 공사를 준공했다.

'농어촌도로 201호선' 준공. 고성군 제공

이 사업은 산림청이 추진하는 국립자연휴양림 조성과 연계하여 추진된 기반 시설 공사로, 총사업비 34억원(기금 23억원, 군비 11억원)이 투입되었다.

신설된 도로는 총연장 1.4㎞, 폭 7.0m 규모로, 주요 시설로는 신설 교량 1개소(연장 17m, 폭 7m), 확장된 암거 및 라멘 5개소 등이 포함된다.

이 도로는 소똥령마을의 장신2교에서 출발하여 장신리 유원지, 유아숲체험원, 휴양림 조성지를 연결하는 지역 관광의 핵심 진입로 역할을 하게 된다.

함명준 고성군수는 "공사 기간 동안 통행 불편에도 적극 협조해 주신 주민분들께 깊이 감사드린다"며 "이번 진입도로 개설이 관광자원 인프라 확충은 물론 지역경제 활성화와 주민 생활환경 개선에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.





고성군은 이번 도로 개설을 계기로 향후 조성될 국립자연휴양림과 연계한 관광객 유치, 지역 명소화, 주민 정주 여건 개선 등 다양한 효과가 있을 것으로 전망하고 있다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

