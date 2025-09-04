정청래, 강릉 물부족 사태에 "특별한 대책 위한 특별한 예산 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해안권 물 부족 해결 위한 정책토론회

이재명 발언에 빗대어 예산 필요성 강조

정청래 더불어민주당 당대표는 강릉 물 부족 사태의 심각성을 강조하며 "특별한 문제엔 특별한 대책이 필요하고, 특별한 대책엔 특별한 예산을 확보하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

연합뉴스

4일 여의도 국회에서 열린 '동해안권 물 부족 문제 해결을 위한 국회 정책토론회'에서 정 대표는 이재명 대통령이 자주 말한 '특별한 희생에는 특별한 보상이 이뤄져야 한다'에 빗대어 이렇게 전했다.

정 대표는 "물이 부족한 건 맞지만 이것이 물 부족 문제인지 대책 부족 문제인지 살펴봐야 한다"며 "물 부족 문제도 있지만, 그동안 수년 동안 반복돼 왔던 것을 되짚어보면 대책 부족 문제라고 생각한다"고 했다.

그는 정책토론회 슬로건인 '갈증 없는 동해안권, 물그릇을 키우자'를 언급하며 "물그릇 하나를 키우지 못한다면 여러 개를 만들어야 하는 것이 아닐까"라며 "이날 토론회에서 정치권에서 어떻게 해결해야 할지 방법을 알려줬으면 한다"고 전했다.

정 대표는 "물 부족으로 고통받는 강릉 시민들께 죄송하단 말씀을 드리고 이번 토론회가 고통을 근본적으로 해결할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

이날 간담회에는 정 대표를 비롯해 한정애 정책위의장, 허영 원내정책수석부대표, 안호영 국회 환경노동위원회 위원장, 송기헌 의원 등이 참석했다.

국회 물포럼 회장을 맡은 한 의장은 "서울에서 강원 지역 KTX가 뚫리면서 상당한 지하 유출 수가 나오고 있는데, 이를 잘 집수해서 보내면 강릉의 또 다른 수원으로 활용할 수 있다"고 제안했다.





허 수석은 "(일부 지방자치단체들이) 물그릇을 키우기 위한 여러 가지 제안에 대해 수용성 높게 받아들이는 자세를 해야 하는 데 물 지원 차단 벽을 쌓는 느낌을 사실상 많이 받았다"며 "다 열어 놓고 근본적인 대책을 마련하고 대책 예산이 내년에 반영되지 않았기 때문에 원내정책수석으로서 긴급 예산으로 예산 심의 과정에서 적극적으로 반영하겠다"고 약속했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

