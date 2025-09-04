포항시, 세계한인경제무역협회 런던지회와 손잡고 미래 성장동력 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한민국대도시시장협의회, 런던서 세계한인경제무역협회와 MOU 체결



철강 관세 완화 호소 워싱턴 방문 이은 글로벌 경제협력 돌파구 모색 행보

이강덕 포항시장이 대한민국 대도시시장협의회장 자격으로 3일(현지시간) 영국 런던에서 세계한인경제무역협회(World-OKTA) 런던지회와 업무협약을 체결했다.

영국 런던에서 대한민국대도시시장협의회장 자격으로 세계한인경제무역협회 런던지회와 업무협약을 체결하고 있는 이강덕 포항시장 (왼쪽부터 이창균 세계한인경제무역협회 런던지회장, 이강덕 대한민국대도시시장협의회장). 포항시 제공

앞서 이 시장은 글로벌 공급과잉과 50% 고율 관세라는 전례 없는 철강산업 위기 속 철강산업 보호와 지역기업 판로 확대를 위해 지난 1일과 2일 워싱턴 D.C.을 방문한 데 이어 이번 런던 일정에서는 청년 해외 진출과 글로벌 경제 협력이라는 또 다른 돌파구를 모색하며 광폭 행보를 이어가고 있다.

이번 협약은 청년 해외 진출 지원과 글로벌 경제·통상·투자 협력 확대를 위해 추진됐다.

World-OKTA는 전 세계 67개국 146개 지회, 7000여명의 CEO와 2만 3000여명의 차세대 경제인이 활동하는 재외동포 기업인 단체다. 글로벌 경제·통상·투자 네트워크를 보유하고 있으며, 이번 협약은 지난해 체결한 협약의 연장선에서 추진됐다.

포항시는 런던지회와의 협력을 계기로 국제 경제 활동 참여를 확대하고, 청년 해외 진출 지원을 강화할 계획이다. 특히 오는 10월 인천에서 열리는 제29차 세계한인경제인대회에 참가해 포항 청년과 지역 산업을 널리 알리고 국제 네트워크를 강화할 방침이다.

이창균 세계한인경제무역협회(World-OKTA) 런던지회장은 "이번 협약으로 대한민국 대도시 청년들이 해외로 진출할 수 있는 든든한 교두보가 마련됐다"며 "런던지회는 앞으로도 포항시와 긴밀히 협력하며 공동 발전을 도모하겠다"고 말했다.

이강덕 시장은 "이번 교류는 포항과 대한민국 대도시 청년들이 국제무대에서 경험과 역량을 쌓는 발판이 될 것"이라며 "특히 글로벌 경제와 통상, 투자 분야에서 실질적 성과를 창출하고, 이를 지역 경제 활성화로 연결하는 것이 목표"라고 설명했다. 이어 "포항 산업과 연계한 국제 경제 협력과 투자 유치에도 힘을 쏟을 계획"이라고 덧붙였다.





이 시장은 지난 2일 미국 워싱턴 D.C.의 KOTRA 북미지역본부와 글로벌 정책자문사 DGA Group을 잇달아 방문해 한국 철강산업의 현실을 설명하고 관세 완화 필요성을 적극 피력하는 등 지역 핵심 산업 보호를 위한 외교 행보에 나섰다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

