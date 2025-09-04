기업은행, 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IBK기업은행이 오는 5일 퇴직연금 가입자의 수익률 제고와 노후 소득 재원 확충을 지원하기 위해 퇴직연금 'RA일임서비스'를 출시한다고 밝혔다.

'RA일임서비스'는 인공지능(AI) 기반의 로보어드바이저(RA)가 시장 상황에 맞는 고객 맞춤형 포트폴리오 구성부터 리밸런싱까지 전 과정을 자동으로 수행하는 자산관리 서비스이다.

이번 서비스는 i-ONE Bank 개인 애플리케이션(앱)을 통해 가입할 수 있다. 기업은행은 서비스 출시를 기념해 10월31일까지 RA일임서비스를 가입한 고객 중 선착순 2000명을 대상으로 네이버페이 포인트 최대 1만원을 지급한다.

기업은행은 투자일임사인 디셈버앤컴퍼니와 업무제휴를 통해 RA일임서비스를 도입했다. 오는 4분기 국내 주요 투자일임사들과 업무제휴를 추가해 고객의 투자일임 선택권을 확대할 예정이다.





기업은행 관계자는 "지난해 선보인 IBK 연금Easy 서비스에 이어 올해는 RA일임서비스를 출시했다"며 "앞으로도 더욱 쉽고 편리한 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

