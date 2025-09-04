메르세데스-벤츠, 25대 한정 'G-클래스' 1980 에디션 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫 G-클래스 'W460' 헌정 460대 제작

메르세데스-벤츠 코리아는 'G-클래스' 첫 모델을 헌정해 한정판 'G-클래스 스트롱거 댄 더 1980 에디션'을 출시했다고 4일 밝혔다.

G-클래스 스트롱거 댄 더 1980 에디션. 메르세데스-벤츠 코리아

1979년 첫 출시 후 1980년대에 온로드와 오프로드 성능을 결합한 독창적인 매력으로 사람들의 마음을 사로잡은 첫 G-클래스 모델 시리즈 W 460를 헌정해 제작된 한정판 모델이다.

차량은 G 450 d와 G500 두 가지 버전으로 전 세계 총 460대 생산되며, 그 중 한국에는 G 450 d 모델 25대가 판매된다.

G-클래스의 독보적인 첨단 기술 및 주행 성능에 1980년대 W460 시리즈의 대표 모델인 280 GE에서 차용한 3가지 역사적인 색상과 독창적인 디자인 요소, 그리고 특별한 장비 등을 적용했다. 당시 G-클래스 최초 컬러 옵션 중 하나였던 '마누팍투어 아가베 그린'(10대), '마누팍투어 크림'(10대), '마누팍투어 콜로라도 베이지'(5대) 등이다.

또 방향지시등은 1980년대 전형적인 오렌지 색상을 특징으로 한다. 빈티지한 외관을 완성하기 위해 차량 전면, 라디에이터 그릴, 범퍼, 휠 아치 및 외부 미러 하우징은 초기 G-클래스의 인상을 반영하는 나이트 블랙 마그노 색상으로 마감했다.

G-클래스 스트롱거 댄 더 1980 에디션. 메르세데스-벤츠 코리아

보닛에는 파란 배경에 메르세데스-벤츠 로고와 월계관 문양을 적용한 역사적인 엠블럼 디자인을 얹었고, 차량 후면 문에는 1980년대 메르세데스-벤츠 로고와 에디션 전용 스페어 휠 커버를 장식했다.





내부 검은색 가죽 시트 중앙에는 당시 인기 있던 비둘기 빛 회색 체크 패턴 직물을 적용했다. 전면 도어 실 패널에는 오스트리아 그라츠 근처 '쇼클' 산의 지형도를 적용했는데, 이는 1979년부터 G-클래스가 뛰어난 오프로드 성능을 입증해온 테스트 트랙을 상징한다. 가격은 2억1820만원이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

