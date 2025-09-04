발달장애인·가족이 함께 꾸민 공연 '반짝/번쩍'...13일 국립현대미술관서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안은미 안무가와 창작 경험

9월13일 오후 2시, 6시

국립현대미술관 누리집서 선착순 접수

국립현대미술관은 안은미컴퍼니, 서울특별시어린이병원과 함께 발달장애인과 가족이 참여하는 포용적 예술교육 프로젝트 '반짝/번쩍'의 일환으로 마련된 공연을 오는 13일 오후 2시와 6시 국립현대미술관 서울 MMCA다원공간에서 개최한다고 4일 밝혔다.

국립현대미술관에서 진행한 '반짝/번쩍' 교육 프로그램 활동 모습 국립현대미술관

'반짝/번쩍' 프로젝트는 발달장애인과 가족이 매주 미술관을 찾아 예술에 대한 접근성을 넓히기 위해 마련됐다. 국립미술관, 예술가, 전문의료기관이 협력해 지난 6월부터 총 20회에 걸쳐 총 60여명의 발달장애인과 가족을 초청했다.

공연은 sOo + Noah(계수정, 최노아)와 서울특별시어린이병원 '별별 하모니아 오케스트라'의 축하공연, 22팀의 발달장애 가족이 10주간의 워크숍을 통해 직접 창작한 22개의 1분59초 창작공연 영상, 그리고 안은미컴퍼니의 창작 무대로 구성됐다.

이번 공연에서 가족은 단순한 돌봄을 넘어 무대 위 공동 창작자로서 함께 서며, 아이와 부모 모두 직접 무대에 올라 안은미 감독과 함께 완성한 움직임과 안무를 선보인다. 공연 관람은 4일부터 미술관 누리집에서 사전 신청을 통해 선착순으로 예약할 수 있다.

프로젝트에 참여한 안은미 감독은 "무용은 누구나 자신의 몸으로 할 수 있는 가장 솔직한 언어로 아이들과 부모님이 함께 새로운 소통의 언어를 발견하는 여정"이라며 "특히 국립현대미술관이라는 공간에서 장애인과 비장애인이 함께한 이번 프로젝트는 더욱 큰 의미를 지닌다"라고 전했다.

남민 서울특별시어린이병원장은 "프로젝트의 모든 과정은 아이들에게는 빛나는 희망을, 곁을 지키며 묵묵히 응원해 준 부모님들께는 따뜻한 위로와 쉼을, 우리 모두에게는 예술이 가진 포용의 힘과 그 따뜻한 가치를 다시금 일깨워 주는 소중한 경험이 됐다"고 응원했다.





김성희 국립현대미술관장은 "프로젝트를 통해 발달장애 가족들이 새로운 것에 도전하며 또 다른 도약의 기회를 얻게 되기를 바란다"며 "국립현대미술관은 누구나 문화예술을 향유하고 서로를 돌보는 기회를 제안하기 위해 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.





