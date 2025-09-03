'US오픈 4강행' 조코비치, 케데헌 댄스 화제

딸 타라에 배운 '소다팝' 춤 선보여
세계적인 테니스 스타 노바크 조코비치(세르비아)가 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 열풍에 동참했다.
조코비치는 2일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스 대회 남자 단식 준준결승에서 테일러 프리츠(미국)를 3-1(6-3, 7-5, 3-6, 6-4)로 제압한 뒤, 댄스 세리머니를 선보이며 4강 진출을 자축했다.
이날 조코비치가 선보인 댄스는 케데헌에 등장하는 '소다팝'이라는 노래의 안무였다.
넷플릭스 애니메이션 '케데헌'은 인기 K팝 걸그룹인 '헌트릭스'가 악귀로부터 세상을 지킨다는 내용으로 전 세계적인 인기를 끌고 있다.
이날이 딸 타라의 8번째 생일이라고 밝힌 조코비치는 "집에서 여러 춤 연습을 했는데 이게 그중 하나"라며 "아침에 눈을 떴을 때 타라가 (이 춤을 보고) 웃으면 좋겠다"고 말했다.
그는 이어 "딸이 이 춤을 가르쳐줬다"며 "케이팝 데몬 헌터스에 나오는 소다팝이 노래 제목"이라고 경기장을 찾은 팬들에게 소개했다.
조코비치는 그러면서 "세계적인 인기를 끌고 있다고 딸에게 들었지만, 사실 나는 잘 모르고 있었다"라고도 털어놨다.
