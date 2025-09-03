'US오픈 4강행' 조코비치, 케데헌 댄스 화제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

딸 타라에 배운 '소다팝' 춤 선보여

세계적인 테니스 스타 노바크 조코비치(세르비아)가 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 열풍에 동참했다.

조코비치는 2일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스 대회 남자 단식 준준결승에서 테일러 프리츠(미국)를 3-1(6-3, 7-5, 3-6, 6-4)로 제압한 뒤, 댄스 세리머니를 선보이며 4강 진출을 자축했다.

노바크 조코비치가 케데헌 안무를 선보이고 있다. AFP연합뉴스

이날 조코비치가 선보인 댄스는 케데헌에 등장하는 '소다팝'이라는 노래의 안무였다.

넷플릭스 애니메이션 '케데헌'은 인기 K팝 걸그룹인 '헌트릭스'가 악귀로부터 세상을 지킨다는 내용으로 전 세계적인 인기를 끌고 있다.

이날이 딸 타라의 8번째 생일이라고 밝힌 조코비치는 "집에서 여러 춤 연습을 했는데 이게 그중 하나"라며 "아침에 눈을 떴을 때 타라가 (이 춤을 보고) 웃으면 좋겠다"고 말했다.

그는 이어 "딸이 이 춤을 가르쳐줬다"며 "케이팝 데몬 헌터스에 나오는 소다팝이 노래 제목"이라고 경기장을 찾은 팬들에게 소개했다.





조코비치는 그러면서 "세계적인 인기를 끌고 있다고 딸에게 들었지만, 사실 나는 잘 모르고 있었다"라고도 털어놨다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

