국힘, 특검 압수수색에 무기한 농성…국회의장·사무처 규탄도

내란 특검 압수수색 시도에 농성 대치

국회의장 겨냥 "대놓고 민주당 쪽에 서"

사무처, 의총 촬영에 "특검 도와" 비판

국민의힘이 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀의 압수수색에 반발하며 무기한 농성에 돌입했다. 국민의힘은 더불어민주당과 특검을 향한 강도 높은 규탄 메시지를 내놓는 동시에 조은석 특검 고발 등 법적 대응도 병행할 계획이다.

'계엄 해제 표결 방해 의혹'을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀의 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색 시도가 이어지고 있는 3일 국민의힘 의원들이 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 '야당탄압 정치보복 압수수색 중단하라'라고 적힌 손팻말을 들고 농성을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 의원들은 이날 오후 국회 본관 원내대표실과 원내행정국 앞 복도 바닥에 앉아 압수수색 집행에 나선 특검팀과 대치를 이어가고 있다. 장동혁 대표를 비롯한 지도부와 다수 의원은 특검팀을 향해 "정치보복 특검 해체하라" 등의 구호를 외치며 강하게 반발했다.

특검팀은 이날 오후 국민의힘 원내대표실 등 압수수색을 위해 진입을 시도했지만 의원들의 반발에 막혀 불발됐다. 특검팀은 전날에도 이들 장소 압수수색에 나섰으나 집행하지 못하고 철수했다.

국민의힘 국회가 '가급 방호시설'이기 때문에 국회의장의 허가 없이는 압수수색을 할 수 없다고 주장했다. 하지만 우원식 국회의장은 전날 중국 전승절 행사 참석차 출국하면서 특검이 국민의힘과 임의제출 협의를 하루 정도만 하도록 지시한 것으로 알려졌다.

장동혁 대표는 이와 관련해 "(우 의장이) 어제 출발하면서 오늘 오전 중에는 (압수수색을) 허가해도 좋다는 지침을 내린 것"이라며 "그 지침을 특검도 이미 알고 있다고 본다"고 말했다. 이어 "그런 메시지를 주면 특검이 무슨 이유로 임의제출에 관한 협의에 나서겠느냐"며 "매우 유감"이라고 했다.

장 대표는 "민주당 소속이었던 의장 본인이 (스스로) 국민의힘 편을 들고 있다고 느낄 때 언론과 국민은 (우 의장이) 가운데 서 있다고 느낄 것"이라며 "그런데 지금은 대놓고 민주당 쪽에 서 있다"고 강조했다.

국민의힘 의원들은 이날 긴급 의원총회 중 국회 사무처 직원이 특검 수사관과 함께 들어와 영상을 촬영하자 강하게 반발하기도 했다. 몇몇 의원들은 "남의 당 의총에 무슨 권한으로 들어왔느냐"고 항의했다. 국회 방호과장이 촬영한 것으로 드러나자 김민기 사무총장을 규탄하기도 했다.

'계엄 해제 표결 방해 의혹'을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀의 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색 시도가 이어지고 있는 3일 국민의힘 의원들이 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 긴급의원총회를 하고 있는 가운데 국회 사무처 관계자들이 이를 촬영한 것 등과 관련해 송언석 원내대표가 항의하고 있다. 연합뉴스

송언석 원내대표는 "의총을 하는데 국회 사무처 직원이 와서 사진 찍고 영상 촬영하는 건 사찰 아니냐"며 "전혀 용납할 수 없다. 500만 당원 동지들과 함께 특검의 야당 탄압 정치보복 압수수색에 물러설 수 없다는 점을 다시 한번 분명히 밝힌다"고 말했다.

국민의힘 반발에 현장에 나온 김민기 사무총장은 "의원님들에게 죄송하다는 말씀을 드린다. 다시는 이런 일이 없도록 하겠다"며 "보고용으로 사진을 찍었다고 하는데 조사를 해보겠다"고 말했다.

장 대표는 "특검은 (압수수색) 강제집행 하는 것을 시도할 것이고 이에 항의하는 것을 수사방해죄로 기소하려 할 것"이라며 "사무처 직원이 촬영한 영상이 특검의 무리한 기소나 정치적 의도 가진 기소에 도움 주는 역할을 할 것"이라고 지적했다.





국민의힘은 특검팀에 대한 법적 대응도 돌입할 방침이다. 박성훈 수석대변인은 이날 긴급최고위원회의 이후 기자들과 만나 "사법정의수호 및 독재저지 특별위원회에서 검토해 최대한 이른 시일 내 고발 방침"이라고 말했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

