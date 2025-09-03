순창군 옥천인재숙, 교육부 '자기주도 학습센터' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 3년 간 매년 2억7천만원 지원

전북 순창군은 옥천인재숙이 교육부 공모사업인 '2025년 자기주도 학습센터'에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

순창 옥천인재숙 전경. 순창군 제공

'자기주도 학습센터'는 중·고등학생들이 사교육에 의존하지 않고 스스로 학습할 수 있도록 학습공간과 다양한 교육 프로그램을 제공하는 사업으로, 올해 처음 시행되는 교육부 신규 공모사업이다.

이번 선정은 지난 4월부터 군과 지역교육지원청이 참여기관 및 인재숙 관계자와 간담회를 열고, 전북도교육청의 컨설팅과 현장 실사를 거쳐 옥천인재숙을 공모 대상지로 확정한 데 따른 성과다.

특히 지역 주민을 대상으로 한 설문조사를 통해 의견을 적극 반영하는 등 지역사회와 함께 준비해 온 결과라는 점에서 의미가 크다.

옥천인재숙 지성관 내에 설치되는 자기주도 학습센터는 올 연말부터 본격 운영에 들어갈 예정이며 앞으로 최대 3년간 매년 2억7,000만원을 지원받게 된다.

주요 프로그램은 ▲학습공간 제공 ▲EBS 연계 학습관리 서비스 ▲대학생 온라인 화상 튜터링 등이며 오는 2027년부터는 교육발전특구 시범지역 운영과 연계해 조성 중인 '순창군 어학 및 진로진학센터'2층 공간을 센터로 활용될 예정이다.

군은 교육 공간 제공과 시설 관리 역할을 맡고, 지역교육지원청은 프로그램 운영과 예산 지원을 담당하며 상호 협력해 나갈 방침이다.





최영일 군수는 "교육지원청과 힘을 모아 지역에 새로운 학습지원 모델을 마련하게 됐다"며 "학생들이 스스로 학습 역량을 키울 수 있는 환경을 조성할 수 있도록 군에서도 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

