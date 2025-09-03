국민의힘, 무기한 농성 돌입…"3대 특검 압수수색 강력 규탄"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장동혁 "'내란정당 몰이' 끝나면 이재명 정권 생명도 끝나"

국민의힘은 3일 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀의 당 압수수색 재시도에 반발하며 무기한 농성에 돌입했다. 의원들은 경내에 대기하며 특검의 압수수색에 대비할 방침이다.

송언석 국민의힘 원내대표, 나경원 의원 등이 3일 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 '야당탄압 정치보복 압수수색 중단하라'라고 적힌 손팻말을 들고 농성을 하고 있다. 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회 로텐더홀에서 열린 긴급 규탄대회에서 "야당 말살을 획책하는 3대 특검의 무도한 압수수색과 과잉 수사를 강력히 규탄한다"며 "압수수색이 무산될 때까지 무기한 농성을 시작하겠다"고 밝혔다. 내란 특검팀은 이날 오전 국민의힘 원내대표실과 행정국 등에 대한 압수수색 영장 재집행을 시도했다. 특검팀은 전날에도 압수수색을 시도했지만 야당 측이 강하게 반발하면서 영장을 집행하지 못하고 철수했다.

장동혁 국민의힘 대표는 "정치 특검이 국민의힘의 심장인 당사 압수수색에 이어 또 다른 심장인 원내대표실과 원내행정국까지 압수수색하겠다고 날뛰고 있다"며 "개탄스럽고 참담하다"고 밝혔다.

장 대표는 "오히려 특검의 압수수색 영장을 보며 터널의 끝을 본다"며 "민주당의 내란 몰이가 아무런 근거 없는 빈 껍데기로 밝혀지는 순간 이재명 정권의 생명도 끝이 날 것"이라고 목소리를 높였다.

국회 법제사법위원회 야당 간사로 내정된 나경원 국민의힘 의원도 "이재명 정권과 민주당이 지금까지 국민의힘에 대해 내란 공범으로 프레임 씌우기를 계속해왔다"며 "언론을 이용한 여론 몰이로 국민의힘을 해체하고 보수를 괴멸하려 했다"고 가세했다.

의원들은 규탄대회 직후 원내대표실 앞으로 이동해 '야당 탄압 정치보복 압수수색 중단하라'는 문구가 적힌 피켓을 들고 연좌 농성을 벌였다.

앞서 송 원내대표는 이날 긴급 의원총회에서도 추경호 의원 압수수색에 관해 "영장에 정확히 어떤 범죄행위가 있었는지 명확하지 않다"며 "추 전 원내대표가 당선되던 지난해 5월부터 영장을 집행하는 그날까지 기간을 대상으로 해 모든 것을 다 털어가겠다(고 한다). 조은석 특검은 타임머신을 타고 다니냐"고 따져 물었다.

송 원내대표는 "오늘도 압수수색 영장을 들고 1층에 와서 있다. 여차하면 본관 2층 원내대표실과 원내행정국 사무실에 들이닥쳐 자료를 빼가겠다는 이야기"라며 "야당을 전면적으로 무시하는 처사"라고 쏘아붙였다.





일부 의원은 송 원내대표 발언 도중 내란 특검팀을 겨냥해 "미쳤다", "조은석을 구속해야 한다"고 외치기도 했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

