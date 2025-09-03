광주 서구, 공무원 대상 '부패방지·청렴 교육'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박연정 국민권익위원회 전문강사 강의

광주시 서구(구청장 김이강)는 3일 서구청 들불홀에서 간부공무원 및 신규·승진 공무원 100여명을 대상으로 부패방지 및 청렴 교육을 실시했다.

광주시 서구가 3일 서구청 들불홀에서 직원 대상으로 '신뢰 기반 조직을 이끄는 청렴 가이드'를 주제로 하반기 반부패 청렴교육을 실시했다. 광주 서구 제공

AD

이번 교육은 박연정 국민권익위원회 청렴 전문 강사가 ▲관행으로 이어진 부조리 행위 근절 ▲갑질 방지를 위한 공무원 행동강령 ▲이해충돌방지법 위반 사례 등을 중심으로 실제 사례 위주의 강의를 진행했다.

특히 식사 순번 강요, 개인 심부름 지시, 사적 모임 강요 등 그동안 관행이라는 명목으로 묵인돼 온 부적절한 행위를 구체적으로 짚으며 이러한 행위가 공직의 신뢰를 무너뜨리는 주요 요인임을 강조했다.

김이강 서구청장은 "청렴은 어느 한 사람의 실천이 아닌 모두가 함께 지켜가야 할 공동의 가치다"며 "모든 공직자들이 공인의식을 바탕으로 조직과 사회에 대한 책임감을 갖고 청렴한 공직문화 조성에 함께해주길 바란다"고 말했다.





AD

한편, 구는 모바일 청렴 소통 채널 '청렴깨끗톡'을 통해 매월 청렴 제도 소개와 실시간 상담 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 청렴 캠페인과 교육 프로그램을 병행해 청렴 문화 확산에 힘쓰고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>