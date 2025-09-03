양산시, 대한민국 안전대전환 집중안전점검 ‘우수’… 4년 연속 우수기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 양산시가 행정안전부 주관 '대한민국 안전대전환 2025년 집중안전점검' 평가에서 우수기관으로 선정돼 4년 연속 우수기관으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

이번 선정으로 양산시는 2022년 '우수', 2023년 '최우수', 2024년 '우수' 등급에 이어 4년 연속 우수기관으로서의 성과를 이어가게 됐다.

'2025년 집중안전점검' 평가는 ▲일반사항 ▲점검대상 선정 ▲점검방법 ▲후속조치 ▲안전문화 확산 등 5개 분야, 22개 세부지표를 기준으로 새롭게 구성돼 진행됐으며, 양산시는 경남도 내에서 '우수' 등급을 획득했다.

이번 평가 결과를 바탕으로 양산시는 경남도에서 추진 예정인 2026년 집중안전점검 후속조치 지원사업에서 최대 3억원 사업비 중 도비 30% 지원 혜택도 받게 된다.

양산시는 지난 4월 14일부터 6월 13일까지 61일간 공무원, 민간 전문가, 시민단체, 일반 시민이 참여하는 민·관 합동 점검을 통해 관내 재난·사고 우려 시설 84개소를 집중 점검했다.

특히 올해는 신설된 집중안전점검 가이드라인에 따라 점검이 이뤄졌으며, 시장과 부시장 등이 현장에 직접 참여하고, 안전보건공단 등 유관기관과의 협업을 통해 안전 프로그램을 공유하는 등 다양한 성과를 냈다.





나동연 시장은 "이번 집중안전점검이 일회성 행사에 그치지 않고 상시 점검 체계로 자리 잡아야 하며, 주민 참여형 자율점검 확대도 중요한 과제"라고 강조하며 "장기적으로는 스마트 기술 기반의 통합 안전관리 시스템을 도입해 더욱 효율적인 안전 관리 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

2025년 집중안전점검. 양산시 제공

