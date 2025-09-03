래미안 사는 시니어에 말동무 로봇…삼성물산, '홈 AI 컴패니언 로봇' 실증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성물산·로보케어·삼성노블카운티 협업해 로봇 실증

대화, 호출응답, 응급 상황 보호자 알림, 복약알림 등 수행

삼성물산 건설부문이 시니어 입주민들에게 정서적인 교감과 건강관리를 도와주는 로봇 서비스 실증에 돌입한다.

시니어 입주민이 홈 AI 컴패니언 로봇을 시연하고 있다. 삼성물산 제공

삼성물산은 래미안 원베일리와 원펜타스, 삼성노블카운티에 거주하는 시니어를 대상으로 '홈 AI 컴패니언' 로봇 서비스 실증을 시작한다고 3일 밝혔다.

삼성물산과 삼성노블카운티, 로보케어는 한국로봇산업진흥원에서 주관하는 '2025 서비스로봇 실증 사업'에 선정됐다. 시니어 로봇 전문기업인 로보케어의 로봇을 실버타운인 삼성노블카운티와 래미안 아파트에 거주하는 시니어들에게 로봇을 직접 사용할 수 있도록 하는 것이다.

이번 실증을 위해 삼성노블카운티에 거주하는 시니어 20가구와 래미안 원베일리·원펜타스에 거주하는 시니어 20가구에 총 40대의 홈 AI 컴패니언 로봇을 보급한다. 이달부터 12월까지 약 15주간 실제 생활 환경에서 로봇을 사용하며 로봇의 유용성과 개선점을 파악한다.

홈 AI 컴패니언 로봇은 1인 또는 부부 중심 소가구 시니어의 삶의 질을 높여줄 수 있는 3대 서비스를 제공한다. △대화를 통한 감정 교류로 정서적 교감 △호출 응답, 사물인터넷(IoT) 기기 음성제어, 응급상황보호자 알림 △복약 알림·확인, 웨어러블 기기 연동 만성질환 관리, 인지 능력 향상 등이다.

홈 AI 컴패니언 로봇은 음성인식 기반으로 작동하고 복약 알림 등의 상세 설정은 연결된 태블릿을 통해 가능하다. 몸체에 장착된 마이크와 스피커를 통해 대화가 가능하며 15도 각도를 조절할 수 있는 로봇의 얼굴에 달린 비전 센서를 통해 사용자의 상황을 인식한다.

삼성물산은 삼성노블카운티, 로보케어와 컨소시엄을 이뤄 래미안 원베일리와 원펜타스, 삼성노블카운티에 거주하는 시니어를 대상으로 '홈 AI 컴패니언' 로봇 서비스 실증을 시작한다고 3일 밝혔다. 왼쪽부터 삼성노블카운티 박성현 대표, 삼성물산 조혜정 DxP본부장, 로보케어 문전일 대표이사. 삼성물산 제공

로봇의 크기는 높이 30㎝, 폭 21㎝, 가로 20㎝, 무게 4㎏ 가량이다. 5인치 스크린에 표시되는 눈동자로 감정을 표현해 대화 때 감정 교류도 가능하다. 집 내부 구조를 정확히 인식하고 전방 카메라로 장애물을 인지하고 회피하는 주행도 가능하다. 또한 약 0.5m/s의 이동 속도로 시니어의 평균 보행 속도와 발을 맞췄다.

삼성물산은 로봇 시대에 대비해 다양한 로봇 서비스 상용화를 목표로 지난해 도어 투 도어(Door-to-Door) 실내외 배송 로봇 서비스를 출시하는 등 로봇 솔루션 사업을 추진중이다. 이번 실증을 통해 기존 사업과 시너지를 내는 시니어 맞춤 주거 서비스를 제공하며 공간 연계 로봇 사업의 선도 기업으로 입지를 다진다는 계획이다.

조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)은 "공간 크리에이터(Creator)로서 고령화 시대에 꼭 필요한 서비스는 무엇일지 고민해왔다"며 "이번 실증을 통해 시니어들이 주거공간에서 새로운 일상을 누리도록 돕겠다"고 강조했다.

문전일 로보케어 대표이사는 "홈 AI 컴패니언 로봇은 맞춤형 돌봄 서비스를 통해 정서적으로 반려 역할을 하고 안전을 지키며 건강 예방과 관리 등의 서비스를 제공하는 로봇"이라며 "이번 실증을 통해 제품과 서비스 고도화에 반영하고 고객 경험 다양화와 삶의 질을 높여 나가는데 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.





박성현 삼성노블카운티 대표는 "삼성노블카운티는 '스마트노블'이라는 슬로건 아래, 기술 기반의 혁신적인 돌봄 서비스를 실현하고 초고령 사회를 선도할 미래형 시니어 라이프스타일의 기준을 새롭게 정립하고자 한다"며 "이번 실증을 통해 차세대 시니어 케어 서비스 개발에 필요한 데이터를 확보하고 지속 가능한 시니어 주거모델을 발전시켜 나갈 수 있길 기대한다"고 말했다.





