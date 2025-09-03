벤처기업協 "국정과제에 협회 제안 정책 30개 반영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"글로벌 벤처강국 기반 마련"



벤처기업협회는 지난달 정부가 발표한 '국정운영 5개년 계획'에도 협회가 제안한 핵심 정책과제 30개가 포함됐다고 3일 밝혔다.

협회는 대선 국면부터 정부 출범 이후까지 업계 목소리가 정책으로 실현되도록 관계부처와 국회와의 긴밀한 협의를 이어왔다.

이번에 반영된 과제는 창업기반 강화, 인공지능(AI) 기술 도입 및 혁신성장, 벤처투자 패러다임 전환, 혁신 금융 확대, 우수 인재 유입 및 규제 혁신 등으로 벤처기업의 성장과 투자 환경 개선을 위한 핵심 정책들이 국정운영 추진과제에 다수 반영됐다.

특히 정부가 발표한 연간 40조원 규모 벤처투자시장 조성을 위해 협회가 제안한 ▲모태펀드 예산 확대 ▲BDC(기업성장집합투자기구) 제도 도입 ▲퇴직연금 등 연기금 벤처투자 허용 ▲코스닥 및 세컨더리펀드 등 회수시장 활성화 등의 과제가 정책에 반영되며 벤처투자 생태계 활성화를 위한 기반이 마련됐다.

이밖에 ▲산업별 AI 입법 확대 ▲특구 및 규제 샌드박스 보완 ▲도메인별 AX 스타트업 육성 등 협회가 강조해온 신산업 혁신 과제도 정책에 담겼다.





협회는 "대한민국 경제의 중심을 혁신 벤처기업으로 전환하겠다는 정부의 철학이 반영된 결과"라며 "국정운영계획의 성공적인 이행을 위해 정부와 긴밀히 협력하고 벤처기업이 세계를 이끄는 혁신경제, 모두가 잘사는 균형성장을 달성하는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

