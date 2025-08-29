역세권 복합개발 망포역 푸르지오 르마크, 내달 청약 접수

대우건설은 29일 망포역 푸르지오 르마크 견본주택을 연다고 밝혔다. 수원 망포역세권 복합개발사업으로 생기는 단지로 지하 8층~지상 40층 3개 동, 전용면적 62~100㎡ 총 615가구로 짓는다.
3.3㎡당 평균 분양가는 3201만원이다. 입주는 2030년 2월로 예정하고 있다. 다음 달 8일 특별공급, 9~10일 1·2순위 청약을 받는다. 당첨자는 같은 달 18일 나온다. 정당계약은 29일부터 10월 1일까지 사흘간이다. 만 19세 이상 수도권에 살면 유주택자나 세대원 모두 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한 적용받지 않는다.
단지와 지하철을 잇는 직결 통로가 생긴다. 트램으로 계획하고 있는 동탄 도시철도가 개통하면 병점·동탄 등을 쉽게 다닐 수 있다. 단지 주변에 국도·고속도로도 잘 갖췄다. 쇼핑·문화시설, 의료시설이 가까이 있다. 초중고교가 단지 인근에 걸어 다닐 만한 거리에 있다. 수변공원이나 체육시설을 다니기 편하다.
수원 삼성디지털시티가 맞은 편에 있고 삼성전자 나노시티 기흥캠퍼스, 화성캠퍼스도 가까운 편이다. 새 아파트는 2면 개방 거실구조로 설계했다. 한 가구당 주차공간은 1.54대며 전용 100㎡ 대형 평형이 273가구로 많은 편이다.
