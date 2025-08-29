GS건설, 기후산업국제박람회서 암모니아 기반 무탄소 분산에너지 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS건설과 미국 아모지가 '2025년 기후산업국제박람회'에서 선보인 무탄소 분산에너지 사업 부스. GS건설

GS건설이 부산 벡스코에서 열린 2025기후산업국제박람회에서 무탄소 분산에너지 사업을 선보인다.

GS건설은 지난 27일부터 3일간 벡스코에서 열리는 2025기후산업국제박람회(대한민국 에너지대전)에 미국 아모지와 개발한 무탄소 분산에너지 사업을 선보인다고 29일 밝혔다.

이번 행사에서 선보이는 친환경 모듈러 발전기는 아모지의 특허 기술을 활용해 암모니아에서 수소를 분리하고, HD현대인프라코어의 수소엔진을 통해 탄소 발생 없이 친환경 전기를 생산하는 설비다. 친환경 기술 구현을 위해 설치와 이동이 용이한 컨테이너 모듈 형태로 제작된 발전기를 활용한 무탄소 분산에너지 사업 모델을 공개하는 것이다.

GS건설은 향후 해당 발전 시스템을 활용해 산업단지, 데이터센터 등 안정적인 무탄소 에너지를 공급함으로써 탄소 배출을 줄이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

GS건설은 무탄소 분산에너지 사업을 적극 추진하고 있다. 지난 4월에는 포항시 산단에 무탄소 분산에너지 사업 추진을 위해 포항시, 아모지, HD현대인프라코어와 업무협약(MOU)을 체결했다.

GS건설 관계자는 "이번 전시를 통해 GS건설의 무탄소 분산에너지 사업의 비전과 기술력을 널리 알리고, 탄소중립 실현을 위한 선도적인 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다.





한편, GS건설은 환경·사회·지배구조(ESG)를 선도적으로 실천하는 건설사로 여러 탈탄소 기술을 적용하고 있다. 지난 11일에는 GS건설의 사내벤처 '제로넥스트머터리얼즈'가 자체 개발한 이산화탄소 저장형 건설공법을 개발, 서울 지하철 3호선 잠원역 환기구 이설 및 개선공사에 첫 적용, 본격 상용화에 나선 바 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

