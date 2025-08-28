고1부터 '9월 모평' 대신 '8월 모평'…수능 2027년 11월 18일 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대교협, 2028학년도 대학입학전형 발표

현재 고등학교 1학년이 치르는 2028학년도 대학 입시부터 수능 모의평가를 기존 9월 초에서 8월 말로 앞당겨 본다. 대입 예측 가능성을 높이고, 안정적으로 대입 지원 전략을 짤 수 있도록 하기 위한 조치다.

28일 한국대학교육협의회(대교협)는 대학입학전형위원회의 심의·의결을 통해 이 같은 내용을 담은 '2028학년도 대학입학전형기본사항'을 확정했다고 밝혔다.

이에 따라 2027년 하반기 수능 모의평가는 8월 말 실시한다. 평가일로부터 2주 후에는 성적이 통지되며, 완료 후인 같은 해 9월 20일부터 수시모집 원서접수를 시작한다.

기존 9월 모의평가가 8월 모의평가로 변경돼 실시되고 성적도 확인할 수 있게 되면서 수능 최저기준 충족 가능성을 예상할 수 있게 될 전망이다.

대교협 측은 "2028학년도 대학입학전형 일정은 지원자의 대입 예측 가능성 확보와 안정적인 대입 지원 전략을 도모하고, 공정한 평가와 안정적인 전형 운영을 위해 대학 및 고교 현장의 의견을 종합적으로 고려해 설정했다"고 했다.

수능 시험일은 2027년 11월 18일, 성적 통지일은 12월 10일이다.

대교협은 농어촌학생 특별전형 지원 시 제출하는 '지원자격 확인서' 공통 양식을 마련해 대학·고교의 행정 부담과 지원자의 준비 부담을 완화했다.

아울러 농어촌학생·지역인재·특성화고교 졸업자 특별전형 지원 자격에서 학교의 '졸업일'을 초·중·고교 학교생활기록부 상 기재된 졸업일로 명확하게 규정해 해석상 혼란을 방지했다.

이 밖에도 특성화고 졸업자가 특별전형에 지원할 때, 대학-고교 간 학과의 동일계열 인정 기준을 명확히 했다.





AD

기존에는 각 시 ·도교육청에서 제공하는 '특성화고교 학과별 기준학과' 정보를 토대로 대학의 학과(전공)와의 동일계열 여부를 심사했지만, 최근 특성화고교의 학과 운영 방식의 변화, 고교학점제 등 2022 개정 교육과정 도입으로 기존의 기준학과 설정을 통한 동일계열 인정 방식에는 한계가 있었다. 대교협은 특성화고에 설치된 학과에서 학생이 24학점 이상 이수한 과목에 해당하는 '교과(군)'를 설정하고, 개수에 상관없이 이 기준을 충족하는 모든 교과(군)를 동일계열로 인정하기로 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>