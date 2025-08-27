광주 광산구, 퇴원환자 재가복귀 상담실 운영

광주 광산구가 퇴원환자의 지역사회 복귀를 돕기 위해 '찾아가는 퇴원환자 재가복귀 지원 상담실'을 운영한다.
광산구는 27일 광주보훈병원에서 첫 상담실을 열었다. 퇴원환자 재가복귀 지원 상담실은 광산구와 광주보훈병원이 함께 운영하며, 환자가 퇴원하기 전에 병원에서 상담받고 필요한 돌봄 정보를 안내받을 수 있도록 마련됐다.
상담실을 통해 퇴원 후 자택에서도 건강·식사·이동·주거 등 다양한 복지·돌봄 서비스를 맞춤 설계·연계함으로써 퇴원 직후 발생할 수 있는 돌봄 공백을 줄인다는 취지다.
이날 상담은 병원 퇴원(예정) 환자 가운데 돌봄이 필요한 광주 시민을 대상으로 오전 10시부터 11시 30분까지 진행됐다. 환자와 보호자가 입원 기간부터 상담과 신청 안내를 받을 수 있어 제도의 접근성과 편의성이 높아졌다는 평가다.
상담실에서는 대상자의 건강 상태, 돌봄 욕구, 생활환경 등을 파악하고 퇴원환자 재가복귀 서비스 설명과 신청·연계 절차를 안내했다.
광산구는 광주보훈병원 상담실을 시작으로 지역 내 22개 협약병원으로 확대 운영하며, 매월 1회 정기적으로 상담을 이어갈 계획이다.
