광주 광산구, 퇴원환자 재가복귀 상담실 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 광산구가 퇴원환자의 지역사회 복귀를 돕기 위해 '찾아가는 퇴원환자 재가복귀 지원 상담실'을 운영한다.

27일 광산구가 광주보훈병원에서 운영한 ‘찾아가는 퇴원환자 재가복귀 지원 상담실’에서 환자와 보호자에게 상담을 진행하고 있다 광산구 제공

AD

광산구는 27일 광주보훈병원에서 첫 상담실을 열었다. 퇴원환자 재가복귀 지원 상담실은 광산구와 광주보훈병원이 함께 운영하며, 환자가 퇴원하기 전에 병원에서 상담받고 필요한 돌봄 정보를 안내받을 수 있도록 마련됐다.

상담실을 통해 퇴원 후 자택에서도 건강·식사·이동·주거 등 다양한 복지·돌봄 서비스를 맞춤 설계·연계함으로써 퇴원 직후 발생할 수 있는 돌봄 공백을 줄인다는 취지다.

이날 상담은 병원 퇴원(예정) 환자 가운데 돌봄이 필요한 광주 시민을 대상으로 오전 10시부터 11시 30분까지 진행됐다. 환자와 보호자가 입원 기간부터 상담과 신청 안내를 받을 수 있어 제도의 접근성과 편의성이 높아졌다는 평가다.

상담실에서는 대상자의 건강 상태, 돌봄 욕구, 생활환경 등을 파악하고 퇴원환자 재가복귀 서비스 설명과 신청·연계 절차를 안내했다.





AD

광산구는 광주보훈병원 상담실을 시작으로 지역 내 22개 협약병원으로 확대 운영하며, 매월 1회 정기적으로 상담을 이어갈 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>