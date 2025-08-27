방세환 시장 "장기요양기관 내 복지 수준 한 단계 업그레이드 되길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시 장기요양기관시설협회

사회복지사 실무 길잡이 교육 성료

경기 광주시 장기요양기관시설협회는 27일 장기요양기관 사회복지사와 시설장을 대상으로 '장기요양기관 사회복지사 실무 길잡이 교육'을 개최했다.

방세환 광주시장이 27일 장기요양기관 사회복지사와 시설장을 대상으로 '장기요양기관 사회복지사 실무 길잡이 교육'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 교육은 장기요양기관 종사자의 전문성을 강화하고 서비스 품질을 높이기 위한 목적으로 마련됐다.

교육은 장기요양 현장에서 사회복지사가 수행하는 다양한 업무를 표준화된 절차에 따라 체계적으로 이해할 수 있도록 구성됐다.

특히, 실제 현장에서 자주 발생하는 사례 중심의 실질적인 내용으로 진행돼 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

박보현 광주시 장기요양기관시설협회장은 "이번 실무 교육을 계기로 사회복지사들이 현장에서 겪는 어려움을 해소하고 전문성을 높일 수 있도록 정기적인 교육을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

방세환 광주시장 등 참석자들이 27일 '장기요양기관 사회복지사 실무 길잡이 교육'을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이에 대해 직접 현장을 찾은 방세환 시장은 "장기요양기관은 우리 사회 돌봄 서비스를 수행하는 중요한 기관으로 사회복지사와 시설장의 전문성과 실천력이 곧 서비스의 질로 이어진다"며 "이번 교육이 장기요양기관 내 복지 수준을 한 단계 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





한편, 광주시 장기요양기관시설협회는 앞으로도 정기적인 교육 프로그램 운영과 지침 개선을 통해 현장과 밀접한 지원을 지속해 나갈 방침이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

