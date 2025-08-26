서해해경청 '올해 하반기 해상종합훈련' 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경비함정 64척·70팀 대상

맞춤형 훈련 현장대응 강화

지난해 진행된 서해해경청 해상종합 훈련 모습. 서해해경청 제공

서해지방해양경찰청은 오는 27일부터 10월 29일까지 관내 소속서를 대상으로 하반기 해상종합훈련을 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 훈련은 군산·부안·목포·완도·여수해경서 경비함정 64척 70팀을 대상으로 ▲해상 복합형 훈련 ▲실전 상황의 효과적 대응 위한 無 시나리오 훈련 ▲분야별 훈련절차 반복 숙달 등 현장중심 훈련을 통한 대응력 강화에 역점을 두고 진행될 예정이다.

해역별 특성에 맞는 훈련을 통해 관할 해역에서 많이 발생하는 해상수색 및 타선소화 등 10개 종목을 평가, 서해해경청 우수 함정 선발에 적용한다.

또 침수 및 침몰 상황을 부여 하는 등 실전과 같은 절차를 반영해 ▲선내진입 및 탈출유도 ▲단정 이용 인명구조 ▲화재 선박 소화 등 6대 해양사고(침몰, 충돌, 좌초, 화재, 전복, 침수)에 즉각 대응할 수 있도록 훈련을 실시할 예정이다.





서해해경청 관계자는"실질적인 해상 훈련을 통해 어떠한 긴급 상황에도 신속히 대응할 수 있도록 하겠다"며 "신속한 구조태세로 국민의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다 하겠다"고 말했다.





