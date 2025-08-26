특검, 김건희 29일 구속기소…헌정사상 첫 '前대통령 부부' 구속 재판

전직 대통령 부인 구속기소 첫 사례
특검, 김건희 28일 오전에 5차 조사 예정
28일 권성동 의원·IMS모빌리티 대표 소환
김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오는 29일 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘기기로 했다. 전직 대통령 부인에 대한 구속기소는 김 여사가 처음이다.
오정희 특검보는 26일 오후 정례 브리핑에서 "김건희씨를 8월 29일 구속기소 할 예정"이라고 밝혔다.
헌정사상 역대 대통령 부부가 동시에 구속 상태로 재판받는 것도 처음 있는 일이다. 윤석열 전 대통령은 앞서 내란 특검에 구속기소돼 재판이 진행 중이다.
김 여사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등 혐의를 받는다. 구체적으로 ▲도이치모터스 주가조작 사건에 돈을 대는 '전주'(錢主)로 가담한 혐의 ▲윤 전 대통령과 함께 2022년 대선 때 '정치 브로커' 명태균씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 받은 대가로 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의 ▲2022년 4~8월 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측으로부터 고가 목걸이 등과 함께 교단 현안 청탁을 받은 혐의 등이다.
특검팀은 이들 혐의를 적용해 지난 12일 김 여사를 구속하고 전날까지 총 4차례 불러 조사했다. 특검팀은 의혹 전반에 관해 캐물었으나 김 여사는 대부분 진술을 거부해왔다.
특검팀은 오는 28일 오전 10시에 김 여사에 대한 5차 소환조사를 진행할 예정이다. 김 여사의 구속기한은 31일 만료될 예정이다.
윤 전 대통령에 대해서도 수사 중인 특검팀은 체포영장 재청구와 조사 없이 기소하는 방안도 검토 중이다. 오 특검보는 "윤 전 대통령에 대한 체포영장 재청구 검토와 조사 없이 기소하는 방안 모두 검토 중"이라고 했다.
앞서 특검팀은 윤 전 대통령이 거듭 출석요구에 불응하자 법원에서 체포영장을 발부받아 체포영장 집행에 나섰다. 물리력까지 동원하며 체포영장 집행을 시도했으나 윤 전 대통령이 완강히 거부하며 실패로 돌아갔다.
지금 뜨는 뉴스
한편 특검팀은 27일 오전 10시 통일교 의혹, 집사게이트 사건과 관련해 각각 권성동 국민의힘 의원, 조영탁 IMS모빌리티 대표를 불러 조사할 예정이다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>