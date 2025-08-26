SK하이닉스 'AI 포 임팩트' 포럼 개최…AI 활용 사회적 가치 창출 방안 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK하이닉스는 25일부터 이틀간 서울 코엑스에서 열린 '제2회 대한민국 사회적 가치 페스타'에서 AI 기술을 활용한 사회문제 해결 방안을 논의하는 'AI 포 임팩트(AI for Impact)' 포럼을 개최했다고 26일 밝혔다.

대한상공회의소가 주최한 이번 행사는 기업과 학계, 일반 시민 등이 참여해 기후위기와 디지털 전환, 지역 불평등 등 주요 사회 현안을 다뤘다. SK하이닉스는 별도 세션으로 AI 기술 기반의 사회적 가치 창출 사례를 공유했다.

SK하이닉스 'AI 포 임팩트' 포럼. SK하이닉스

포럼은 사례발표와 토론으로 구성됐으며, 사회적 기업과 시민과학자 등이 참여해 AI를 활용한 안전지도 서비스, 농인 웹툰 창작 지원, 기후지표종 모니터링, 전기차 배터리 잔존가치 진단 등 다양한 우수 사례가 소개됐다.

이방실 SK하이닉스 부사장(SV담당)이 진행한 패널 토론에는 마이크로소프트, 숲과나눔, 수퍼빈, 에이아이웍스 관계자가 참여해 사회문제 해결을 위한 AI 기술 활용 가능성을 논의했다.

SK하이닉스는 전시 부스를 통해 'AI 기반 사회적 가치 창출' 전략을 공개하고, 생물다양성 AI 모니터링 체험 앱과 함께 AI 교육·사회안전망·기부 매칭 프로그램 등을 소개했다.





이 부사장은 "AI를 통한 사회적 가치 창출의 가능성을 확산시키고 프로그램을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

