신세계 강남점, 6000평 대규모 식품관 완성…'프리미엄 델리' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1200평 규모 프리미엄 델리 전문관 열어

최정상급 F&B 전문가 협업…'프리미엄 델리'

'베통 키츠네트', '고디바 크레페' 등 첫 선

신세계 강남점이 지하 1층에 약 1200평 규모의 프리미엄 델리 전문관을 오픈하며, 국내 백화점 업계 최대 6000평 규모의 식품관을 완성했다고 25일 밝혔다.

신세계백화점 강남점 델리코너 조감도. 신세계백화점 제공.

AD

신세계백화점 강남점은 지난해 2월 '스위트 파크', 같은 해 6월 '하우스 오브 신세계', 지난 2월 '신세계 마켓'에 이어 네 번째 리뉴얼을 끝마쳤다. 지난 2년간 진행된 강남점 식품관 프로젝트의 영업 면적을 모두 합하면 국내 최대인 6000평에 달한다. 정식 오픈일은 오는 29일이다.

이번에 새롭게 문을 여는 델리 전문관은 신세계가 각 분야 최정상급 F&B 전문가들과 협업한 ▲프리미엄 델리 전문관과 고객 개개인의 목적에 맞게 건강식품을 제안하는 ▲건강 전문관, 유명 양조장과 협업한 ▲전통주 전문관으로 구성됐다.

프리미엄 델리 전문관은 기존 간편식 수준을 넘어 아시안, 한식, 양식 등 다양한 분야의 고급 레스토랑에 버금가는 식사를 선사하는 '델리의 신세계'를 펼친다. 아시안 장르는 지역을 한층 세분화한 것이 특징이다. 싱가폴, 태국, 중국, 베트남 등 현지색이 가득 담긴 메뉴들을 한데 모았다. 상가폴식 레시피의 미쉐린 빕그루망 '윈디그리노스', 태국 전통 메뉴를 선보이는 '남스 델리', 흑백요리사 출신 중식대가 여경래 쉐프와 협업한 상하이 명물 만두(성지엔빠오)를 현장에서 직접 만들어주는 '구오 만두' 등 아시아 대표 여행지 인기 메뉴들을 만날 수 있다.

각 지역의 '오픈런 브랜드'도 국내에 처음으로 들여온다. 교토, 나고야, 도쿄 등에서 현지인들도 1시간씩 기다려야 먹을 수 있는 일본 대표 오니기리 전문 매장인 '교토 오니마루', 베트남 하노이 현지 유명 건강식 레스토랑인 '블루 버터플라이'가 이번 전문관에 국내 1호점을 각각 연다.

한식 장르에서는 미쉐린 1스타 레스토랑 오너 쉐프이자 흑백요리사 출신 김도윤 쉐프의 한식 면요리 전문 브랜드 '서연', 제주 인기 음식점 숙성도의 숯불 돼지 덮밥 브랜드 '화돈점정'을 오픈한다. 양식 장르에선 기존 간편식 수준을 넘어 슈퍼 푸드, 저속 노화 등 최신 트렌드를 반영한 메뉴를 대거 늘렸다. 제철 채소만 엄선해 샐러드바처럼 원하는 재료를 담아 구매할 수 있는 '베지 스튜디오'를 국내 최초로 열고, 흑백요리사 출신 안유성 명장의 포케, 샐러드 전문점 '와사비 그린'도 첫선을 보인다.

유러피안 고급 식재료와 현지의 레시피를 활용해 건강한 미식을 제안하는 프리미엄 브랜드 '베키아에누보 가스트로' 첫 매장도 연다. 특급 호텔 출신 셰프가 직접 개발한 고급 디핑 소스와 샐러드, 샌드위치 등을 비롯해 총 30여종의 메뉴를 통해 마치 유럽 현지에서 먹는 듯한 느낌을 선사한다. 소금빵 전문 브랜드 베통에서 계절 메뉴를 새롭게 선보이는 '베통 키츠네트', 벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 고디바의 크레페 매장인 '고디바 크레페' 등도 국내 최초로 정식 매장을 연다.

신세계백화점 강남점 전경. 신세계백화점 제공.

건강 전문관은 업계 최초로 고객의 구매 목적에 맞게 상품을 구매할 수 있는 큐레이션 전문 매장으로 꾸몄다. 건강 보조식품을 판매하는 '건강 전문관'서는 스포츠, 수면, 스트레스 등 다양한 상황에 맞춘 상품을 선보이고, '웰니스바'에서도 테아닌, 초유 단백질, 저분자 콜라겐 등 프리미엄 원료를 담은 음료들을 판매한다.

전통주 전문관서는 전주이강주, 문배주양조원 등 각 지역을 대표하는 양조장과 협업해 약 200여종에 달하는 전통주와 수천만원에 이르는 초고가 상품도 선보이는 등 우리 술에 대한 우수성을 널리 알린다. 또한 유명 아티스트들이 직접 만든 인기 전통주인 압구정 막걸리, 아이긴 애플 진, 경탁주, BOONZA 등을 다양하게 소개한다.

신세계 강남점 식품관은 이번 프로젝트 완성을 통해 대한민국 초격차 식품관을 넘어 '글로벌 미식 데스티네이션'으로 거듭날 것으로 기대를 모으고 있다. 프리미엄 델리 전문관 오픈으로 완성된 식품관은 바로 옆 센트럴시티 파미에 스테이션과 함께 1만평 규모까지 확장해 대한민국 맛집을 총망라하고 '미식의 정점'을 경험할 수 있는 공간이 될 전망이다.





AD

최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 "신세계 강남점 식품관 완성은 8년여간의 도전과 혁신이 만든 결과물로, 대한민국 미식 수준을 한 단계 끌어올린 상징적인 성과"라며 "앞으로도 신세계백화점은 차별화된 콘텐츠와 서비스 혁신을 이어가며 오프라인 공간만이 줄 수 있는 가치를 제시해나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>