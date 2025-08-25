한라산 오르고 양심은 놔두고?…나무 데크 뜯어보니 쓰레기 우르르

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19년간 탐방객 버린 쓰레기 한가득

10월 말까지 데크 정비공사·쓰레기 수거

제주 한라산 정상부의 나무 데크를 교체하는 과정에서 그동안 탐방객들이 버리고 간 각종 쓰레기가 대거 쏟아져 나왔다.

지난 22일 한라산국립공원관리소에 따르면 21일부터 한라산 정상 백록담 동능 구간의 노후 데크를 교체하기 위해 철거 작업을 시작한 결과, 틈새에 버려진 페트병과 과자 봉지, 비닐, 핫팩 등 다양한 쓰레기가 발견됐다.

지난 21일 제주 한라산 정상 백록담 동능 데크 정비사업을 위해 데크를 철거한 뒤 나온 쓰레기를 작업자들이 수거하고 있다. 제주도 세계유산본부 한라산국립공원관리소

이 데크는 탐방객 편의 등을 위해 2006년에 설치된 것으로, 탐방객들은 이곳에서 간식이나 음료를 섭취하며 잠시 휴식을 취하곤 한다. 그동안 부분적으로 보수가 이뤄진 적은 있지만 전면 교체하는 건 이번이 19년 만에 처음이다.

관리소는 탐방객들에게 쓰레기를 반드시 되가져가도록 당부하고 있지만, 데크 틈 사이로 쓰레기를 버리는 등 일부 탐방객의 몰지각한 행동으로 오랜 세월 쓰레기가 쌓인 것이다. 한라산 정상부 쓰레기 문제는 이미 심각성이 알려져 있다. 지난해 11월에는 한라산국립공원관리소가 직원 등 20여명을 동원해 총 1.5t을 수거하기도 했다.





관리소는 오는 10월 말까지 데크 총 572㎡를 세 구간으로 나눠 정비작업을 진행하면서 쓰레기도 수거할 계획이다. 관리소 관계자는 "일단 어제 하루 작업을 한 것이라 아직 정확한 수거량은 파악되지 않았다"며 "쓰레기는 정비 공사를 위해 계약한 헬기로 산 아래로 내릴 계획"이라고 전했다.





