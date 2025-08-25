전북소방, 돌봄공백 아동 세대 '화재안전물품' 보급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

471가구 대상…단독경보형감지기 등

전북소방본부가 부산에서 발생한 아파트 화재 사고를 계기로 마련된 돌봄 공백 아동 세대 대상 '화재안전물품 무상 지원 사업'을 본격 보급한다. 전북소방본부 제공

25일 본부에 따르면 이번 사업은 지난 6월 25일과 7월 2일, 부산에서 보호자 부재중 발생한 아파트 화재 사고를 계기로 유사한 유형의 사고 재발을 예방하기 위한 사전 예방 중심 정책으로, 도내 471가구를 대상으로 단계적으로 확대된다.

지원 물품은 ▲단독경보형감지기 ▲콘센트용 소화 패치로, 전기적 요인 등으로 발생하는 주택 화재를 조기에 감지하고 초기 대응에 도움을 줄 수 있다.

설치는 소방공무원과 의용소방대원이 직접 가정을 방문해 진행하며, 화재 예방 수칙과 행동 요령을 안내하는 생활 밀착형 안전교육도 함께 이뤄진다.

이번 사업은 전북소방본부 직원들이 조성한 '119안전복지기금'과 한국소방시설협회 전북도회의 기증 물품으로 추진되며, 신청은 전북특별자치도소방본부 누리집 또는 거주지 관할 소방서 누리집 내 '돌봄세대 지원서비스' 메뉴를 통해 가능하다.





이오숙 전북소방본부장은 "이번 보급 사업이 돌봄 공백 아동 세대의 안전을 지키는 든든한 기반이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 화재 취약계층을 대상으로 예방 중심 정책을 확대해 도민이 안심할 수 있는 생활 안전망을 더욱 두텁게 구축해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

