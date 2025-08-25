이스타항공, 29개월만에 누적 탑승객 1000만명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 저비용 항공사 중 최단기간 기록

이스타항공이 코로나19 이후 운항을 재개한지 29개월 만에 누적 탑승객 1000만명을 돌파했다고 25일 밝혔다. 2023년 3월 26일 운항 재개 이후 세운 기록으로, 국내 저비용 항공사 중 최단기간이다.

이스타항공은 2년 5개월 동안 국내선 3만4342편, 국제선 2만4316편 등 총 5만8658편을 운항했다. 공격적인 항공기 도입과 탄력적인 노선 운영, 판매 네트워크 확대, 영업 프로모션 강화 등이 탑승객 기록을 견인했다.

이스타항공은 세계적인 항공기 공급난 상황에서도 공격적으로 기재를 도입해 약 2년 반 만에 기단을 15대까지 확대했다. 올해 말까지 5대 추가 도입을 계획하고 있어 보유 항공기 수는 총 20대다.

또 일본, 동남아, 동북아의 주요 인기 여행지뿐만 아니라 카자흐스탄 알마티, 일본 소도시 도쿠시마 등 이색 도시에도 취항하는 등 현재 33개 노선을 운항하고 있다. 작년 말부터는 부산발 국내선과 국제선을 확대하는 등 계속해서 노선 포트폴리오 다각화에 힘쓰고 있다.

이스타항공은 누적 탑승객 1000만명 돌파를 기념해 이날부터 고객 감사 이벤트를 진행한다. 공식 홈페이지를 통해 탑승 경험 만족도 조사에 참여한 사람 중 추첨을 통해 총 천 명에게 국제선 항공권, 국내선 항공권, 백화점 상품권, 외식 상품권 등을 차등 지급할 예정이다.





이스타항공 관계자는 "운항 재개 29개월 만에 누적 탑승객 천만 명을 달성할 수 있었던 것은 모두 고객 여러분 덕분"이라며 "막중한 책임감을 가지고 앞으로도 더욱 안전하고 편리한 서비스를 제공하기 위해 부단히 고민하겠다"고 말했다.





