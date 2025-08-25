"소변 검사로 HPV 감염 확인"…자궁경부암 진단 가능성 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립암센터, 10년간 연구 종합해 소변기반 진단 정확도 분석

소변을 활용한 인유두종바이러스(HPV) 검사가 자궁경부암을 조기 진단하는 새로운 대안이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

국립암센터는 진단검사의학과 박병민 파트장 연구팀이 최근 10여년간(2014~2024년) 발표된 논문을 체계적으로 분석, 소변을 이용한 HPV 검사의 진단 정확도를 평가한 연구 결과를 발표했다고 25일 밝혔다.

HPV 감염은 자궁경부암의 가장 중요한 위험 요인으로, 전체 자궁경부암의 약 70%는 HPV 16형과 18형에 의해 발생한다. 자궁경부암은 전암 단계에서 조기 발견 시 효과적으로 치료가 가능하지만, 선별검사 참여율은 국가와 지역에 따라 크게 차이가 난다. 특히 의료 인프라가 부족한 지역에서는 선별검사 접근성이 낮아 조기 진단에 어려움이 있다.

이번 연구는 국내외 주요 학술 데이터베이스를 통해 수집된 15편의 논문을 종합 분석해 기존의 자궁경부 세포 검사와 소변 기반 HPV 검사의 진단 성능을 비교·평가함으로써 향후 자궁경부암 선별검사의 새로운 대안으로서 소변 기반 HPV 검사의 활용 가능성을 제시했다는 점에서 의의가 있다.

기존의 HPV 검사는 자궁경부에서 직접 세포를 채취하는 자궁경부 세포 검사가 표준 방식이었으나 최근에는 비침습적이고 간편한 소변 기반 HPV 검사법이 개발되면서 관련 연구가 활발히 진행되고 있다.

연구 결과, 소변을 이용한 실시간 중합효소연쇄반응(real-time PCR) 기반 HPV 검사는 민감도(질병을 정확히 찾아내는 비율) 82%, 특이도(질병이 없는 사람을 정확히 판별하는 비율) 91%의 진단 정확도를 보였다. 이는 자궁경부암의 주요 원인인 HPV가 주로 자궁경부 상피세포에 감염되기 때문에 소변을 이용한 검사는 자궁경부에서 직접 채취한 검체보다 바이러스 검출 효과가 다소 낮을 수 있음을 의미한다. 하지만 높은 민감도와 특이도, 자궁경부 검체와의 높은 일치도를 고려할 때 소변 기반 실시간 PCR 검사가 비침습적 대안으로서 충분히 활용 가능함을 시사한다.

연구팀은 "소변을 이용한 HPV 검사는 기존의 자궁경부 세포 채취 방식에 비해 심리적·신체적 부담이 적어 검사에 대한 불편함이나 두려움 때문에 검진을 기피했던 사람들도 보다 쉽게 참여할 수 있다"며 "이번 연구가 자가 검진 확대와 검진 접근성 향상에 큰 도움이 되고 더 많은 사람이 자궁경부암 예방에 한 걸음 가까워지도록 도와줄 수 있을 것"이라고 설명했다.





이번 연구 결과는 미국 미생물학회(ASM)에서 발행하는 국제 학술지 Journal of Clinical Microbiology에 게재됐다.





