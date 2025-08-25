이란 최고지도자, 두 달 만에 공개연설…"미국에 굴복하지 않겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하메네이, 12일 전쟁 후 첫 공개연설

이란 대통령에 지지 표명

아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자는 이스라엘과의 '12일 전쟁' 이후 처음 가진 공개 연설에서 미국과의 직접 협상을 일축하고, 국민에게 내부 결속을 당부했다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT), 로이터, AFP 등에 따르면 하메네이는 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 이름을 거명하지는 않은 채 "현재 미국에서 권한을 행사하고 있는 이 인물은 이란에 대한 본질적인 적대감을 드러냈다"며 "그들은 이란 국민과 이슬람 공화국이 굴복하기를 원하고 있다"고 말했다.

이어 미국과 직접 협상을 옹호하는 이란 정치인들을 '얄팍하다'고 비판하며 "이란 국민은 그러한 (미국의) 요구에 단호히 맞설 것"이라고 강조했다. 미국과의 문제는 "해결이 불가능하다"라고도 했다. 하메네이가 이스라엘과의 전쟁 이후 대중 앞에 직접 나서서 공개연설을 한 것은 이번이 처음이다.

그는 그동안에는 짧은 동영상 메시지만 발표하고 종교행사 등에만 제한적으로 참여해왔다. 그러나 이란 내부에서 미국과의 외교관계를 재설정하라는 개혁파의 목소리가 점점 커지자 대중 앞에 나서서 협상을 거부한 것이다.

이스라엘과 전쟁 이후 이란 내부에서는 변화를 요구하는 개혁파와 서방에 적대적인 강경파가 갈등을 빚어왔다. 강경파 일각에서는 개혁파인 마수드 페제시키안 대통령을 축출해야 한다고까지 주장했다.

하메네이는 공개연설에서 적의 전략은 이란에서 분열을 조장하는 것이라며 내부 결속을 강조했다. 그는 "국가를 위해 봉사하는 사람들, 특히 열심히 일하고 끈기 있는 대통령은 지지해야 한다"며 페제시키안 대통령에 대한 지지 의사를 표명했다.





이란은 지난 6월 핵시설이 이스라엘과 미국의 폭격을 당한 이후 국제원자력기구(IAEA)와의 협력을 전면 중단했다. 미국과의 핵 협상도 이스라엘과의 전쟁 발발 이후 멈춘 상태지만 이란은 우라늄 농축만큼은 결코 포기할 수 없다는 입장을 고수해왔다. 다만 독일·프랑스·영국 등 이른바 유럽 3개국(E3)과는 지난달 25일 차관급 회담을 재개했으며, 오는 26일 후속 회담을 열기로 합의했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

