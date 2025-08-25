"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

집계 이래 최저치, 올해 12만9000명 불과

낮은 보수·악성 민원에 민간기업으로 이동 가속

올해 공무원 시험을 준비하는 청년(20~34) 수가 4년 만에 절반 이하로 줄어든 것으로 나타났다. 통계 집계 이래 최저치다.

서울 노량진역 공무원 학원 광고 모습. 기사와는 무관. 연합뉴스

한때 청년층의 '꿈의 직장'으로 꼽히던 공직이 최근에는 낮은 보수와 악성 민원, 수직적인 조직 문화 등으로 인해 인기가 빠르게 시들고 있다. 25일 통계청 국가통계포털(KOSIS)과 경제활동인구조사 청년층 부가조사에 따르면 올해 5월 기준 비경제활동인구 중 일반직 공무원(경찰·소방·군무원 포함)을 준비한 청년은 12만9000명으로 집계됐다. 지난해보다 3만명 줄어든 수치로 2017년 관련 통계 작성 이후 가장 적다.

청년 공무원 준비생은 2017년 30만6000명에서 2019년 24만명대로 줄었다가 코로나19 여파로 민간 채용이 위축된 2020년 26만8000명, 2021년 31만3000명까지 늘며 정점을 찍었다. 그러나 이후 2022년 23만9000명으로 급감했고 지난해 15만9000명, 올해는 12만명대로 떨어졌다. 정점 대비 절반 이하로 감소한 셈이다.

5급 공채·전문직 시험 준비생도 비슷한 흐름을 보였다. 행정고시, 변리사, 회계사 등을 준비하는 청년은 2021년 10만5000명에서 올해 8만1000명으로 줄었다. 교원 임용 준비생 역시 2020년 4만명에서 올해 2만4000명 수준으로 반토막 났다. 공기업·공단 지원자는 2020년 11만7000명에서 지난해 8만3000명까지 줄었다가 올해 9만2000명으로 소폭 늘었다.

민간 기업 택한 청년들…취업 준비 판도 변화

지난 12일 용산 대통령실 앞에서 공무원 임금인상을 요구하고 있는 전국시군구공무원노동조합연맹의 모습. 시군구연맹

반면 민간 기업 취업을 준비하는 청년은 증가세다. 대기업·중소기업 등 일반기업체 취업준비생은 올해 23만명으로 지난해보다 4만1000명 늘며 2017년 통계 작성 이래 최대치를 기록했다. 전체 취업 준비생(공무원+민간 포함)은 67만4000명으로 지난해보다 1만9000명 증가했다.

공무원 인기가 꺾인 이유로는 낮은 보수가 가장 크게 꼽힌다. 인사혁신처가 지난해 발표한 설문조사에 따르면 공무원 지원자가 줄어든 이유로 '민간에 비해 낮은 보수'라는 응답이 88.3%로 압도적이었다. 이어 악성 민원(39.8%), 수직적 조직 문화(15.9%) 등이 뒤를 이었다.





이 같은 우려 속에 전국공무원노동조합 2030청년위원회는 지난달 "젊은 인재들이 경제적 이유로 공직을 떠나고 있다"며 임금과 처우 개선을 요구했다. 정부는 올해 공무원 보수를 전년 대비 3.0% 인상해 8년 만에 최대폭 인상을 단행했다. 정부는 조만간 내년도 예산안에 공무원 보수 인상안을 담아 발표할 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

