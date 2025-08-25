경기도, 'DMZ OPEN 평화 걷기·마라톤' 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도, 11월 1~2일 임진각 일원서

DMZ OPEN 평화 걷기·마라톤 개최

민간인 통제구역 안 걷고 뛸 수 있어

경기도는 비무장지대(DMZ) 일원을 걷고 달리며 DMZ의 평화·생태·역사적 가치를 체험할 수 있는 'DMZ OPEN 평화걷기·마라톤' 참가자를 모집한다고 25일 밝혔다. 'DMZ OPEN 평화마라톤'은 오는 26일부터 모집을 시작하며, 'DMZ OPEN 평화걷기'는 지난 8월 1일부터 참가자를 모집 중이다.

DMZ걷기 포스터. 경기도 제공

'DMZ OPEN 평화 걷기'는 11월 1일 파주 임진각 일원에서 개최되며, 걷기 행사를 통해 민간인 통제구역인 임진강변 생태탐방로를 걸어볼 수 있다. 일반코스(9.1㎞)와 단축코스(6㎞)가 준비되어 있으며, 코스를 걸으며 평화메시지, 독립운동가 AI포토존 등 다양한 이벤트와 음악 공연을 함께 즐길 수 있다.

'DMZ OPEN 평화 마라톤'은 11월 2일 임진각을 출발해 통일대교를 거쳐 다시 임진각으로 돌아오는 코스로 진행된다. 마라톤은 하프코스(21㎞)와 10㎞ 구간으로 나눠 진행되며, 민간인 통제구역인 통일대교를 넘어 민통선 이북지역을 달려볼 수 있다.

특히, 올해는 새로운 부대행사로 장애물 레이스가 진행된다. 장애물 레이스는 11월 1일부터 2일에 걸쳐 양일간 진행되며, 1.2㎞에 이르는 15개의 장애물을 통과하면 기념 메달을 받을 수 있다. 모험과 도전을 즐기는 누구나(14세 이상) 참여가 가능하다.

그 밖에도 AR(증강현실)기술을 활용한 스탬프 투어, 옛 미군기지였던 캠프그리브스 내 소규모 농구대회, 평화누리길 생태·환경 현장체험, 광복 80주년 이벤트 등 마라톤 외에 참가자들이 다양한 경험할 수 있도록 준비할 계획이다.

'DMZ 평화 걷기'의 참가 신청비는 코스(6㎞, 9.1㎞)에 구분 없이 동일하게 1만2000원이며, 'DMZ 평화 마라톤' 참가 신청비는 하프 구간 3만5000원, 10㎞ 구간은 3만원, '장애물레이스' 참가 신청비는 2만5000원이다. 참가자들에게는 소정의 기념품이 제공될 예정이다.

평화 걷기와 평화 마라톤에 참여를 원하는 신청자는 DMZ 평화 걷기 누리집과 DMZ평화마라톤·레이스 누리집을 통해 온라인 신청·접수하면 된다. 참가자 모집은 9월 말까지 진행되나, 걷기 1500명, 마라톤 3500명, 장애물 레이스 3300명으로 제한되어 모집이 조기 마감될 수 있다.





박미정 경기도 DMZ정책과장은 "DMZ OPEN 평화걷기·마라톤은 단순히 걷고, 달리는 행사를 넘어, 평화누리길 생태체험 등 참가자들이 직접 DMZ의 특별한 자연과 역사를 느낄 수 있는 체험의 장이 될 것"이라며 "장애물 레이스, AR 스탬프 투어 등 새로운 프로그램을 마련해 누구나 즐겁게 도전하며 가족·친구 간 특별한 추억을 만들 수 있도록 준비했다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

